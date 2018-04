Sam Allardyce:"No hay ningún problema con Rooney"

Google Plus

Wayne Rooney abandonaba el césped del Goodison Park cabizbajo, pues sería el primer cambio que Sam Allardyce realizaría el pasado sábado en el derbi ante el Liverpool, dando entrada a Idrissa Gueye en el minuto 57.

"No hay que buscar polémica" El técnico del conjunto Toffee ha querido aclarar este pequeño incidente, pues a lo largo de esta semana han surgido una gran cantidad de noticias que aseguraban el malestar del centrocampista inglés dentro del vestuario del Everton.

Wayne Rooney celebrando un tanto con el Everton. Foto: premierleague

"Se ha hablado demasiado sobre este tema y no hay que buscar polémica donde no existe. El enfado de Rooney puede ser entendible, pero no es cierto que esté enfadado con el club, pues ante todo es un gran profesional" declaró Sam Allardyce

"Quizás Rooney debió evitar hacer esos gestos mientras abandonaba el terreno de juego, pero en ocasiones actuamos instintivamente. Hay que pensar que es un aficionado más, por lo que debemos tener en cuenta que siempre quiere lo mejor para este equipo" dijo el entrenador del Everton.

"Rooney siempre dará lo mejor" Sam Allardyce fue preguntado si ha mantenido alguna conversación con el futbolista en estos días, a lo que explicó que él siempre habla con toda su plantilla y que esta semana lo ha vuelto a hacer con absoluta normalidad.

Sam Allardyce en el área técnica del Goodison Park. Foto: premierleague

"Hablamos todas las semanas y no hay ningún tipo de problemas ni con Wayne, no con el resto de sustituciones. Rooney está muy contento en este equipo y siempre dará lo mejor de él" aclaró el técnico inglés.

"El cambio táctico que realicé en el anterior encuentro, nos sirvió para mejorar. Como entrenador, debo tomar las decisiones que considere convenientes y así lo seguiré haciendo el resto de partidos" aseguró Sam Allardyce.