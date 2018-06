Bielsa será el encargado de llevar al Leeds United a la élite

Siempre ha llamado la atención y finalmente se ha terminado produciendo. Por fin se podrá ver a Marcelo Bielsa en el fútbol inglés, aunque lo hará de la mano de un equipo que no vive su mejor momento futbolístico. El Leeds United ha tenido etapas mejores, pero una profunda crisis económica derivó en la pérdida de la máxima categoría en el curso 2003/2004 e, incluso, llegó a jugar en la League One desde 2007 hasta 2010. Ahora, asentados ya en una Championship a la que volvieron hace ocho años, los de Elland Road esperan dar un paso más de la mano del técnico argentino y volver a la élite del fútbol inglés.

Marcelo Bielsa firma un contrato de dos años

Marcelo Bielsa firma un contrato por dos años, aunque tiene la opción de alargarlo uno más. No obstante, quien conozca al técnico sudamericano sabe que la vinculación a un club no es un obstáculo para él, pues apenas hay que recordar que estuvo apenas dos días en el Lazio, club del que no tuvo reparo a la hora de desvincularse tras el no cumplimiento por parte de la directiva de las peticiones del peculiar entrenador. Ahora vivirá por primera vez la atmósfera de un fútbol tan único como él, y es que entrenar en Inglaterra ha sido siempre una de sus tentaciones. Al menos así lo ha declarado en su primera comparecencia al frente del Leeds United: “Siempre ha sido una ambición trabajar en Inglaterra y he tenido varias oportunidades de hacerlo durante mi carrera, sin embargo, siempre sentí que era importante esperar a que llegara el proyecto correcto y, por lo tanto, cuando un club con la historia del Leeds United me hizo la oferta, era imposible rechazarla”.

Siguiendo con su presentación, Bielsa se muestra “emocionado por el desafío” que tiene por delante y deja claro que trabajará “arduamente para lograr grandes cosas en este club”. De la misma manera, el presidente del conjunto inglés, Andrea Radrizzani, ha expresado su felicidad de dar la bienvenida a su nuevo entrenador: “Estoy encantado de dar la bienvenida a Marcelo al Leeds United. Es un entrenador que he admirado durante muchos años y cuando surgió la oportunidad de llevarlo a Elland Road, lo convertimos en nuestra prioridad”. Destaca de su nuevo técnico “la gran experiencia”, algo que está convencido “usará para crear una nueva cultura y una mentalidad ganadora” en el conjunto White.

Cabe recordar que Marcelo Bielsa ha estado en numerosos clubes. Entre ellos destacan sus inicios con Newell’s, su paso por México dirigiendo a Atlas y América o su estancia en España al frente del Espanyol o el Athletic Club de Bilbao. Más recientemente, el argentino ha dirigido al Olympique de Marsella y Lille en Francia además de ese frustrado paso por el Lazio. En cuanto a las selecciones destacan sus cargos como entrenador de Argentina y Chile.