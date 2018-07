Cara a Cara: Gareth Southgate vs. Zlatko Dalic, haciendo historia

Google Plus

En la previa de un partido de fútbol, los focos siempre van a parar a los jugadores de cada equipo, y a veces nos olvidamos que también hay dos protagonistas que están abajo pero no sobre el terreno de juego. En una semifinal de un mundial la figura del seleccionador es una pieza bastante importante.

En el partido que va a enfrentar mañana a Inglaterra y Croacia, los dos hombres que se sientan en el banquillo tienen un peso muy importante en haber llegado hasta este este lugar. La última vez de Croacia en unas semifinales del Mundial fue en el año 1998, si hablamos de Inglaterra tenemos que retroceder hasta 1990.

Gareth Southgate se hizo cargo de la selección inglesa tras la Eurocopa. Su objetivo, volver a animar a un equipo que había caído contra Islandia en los octavos de final. La clasificación de los ''three lions'' a Rusia ha sido casi perfecta, ninguna derrota y dos empates en los diez partidos de clasificación. El juego de Inglaterra no ha sido el más vistoso de los últimos años, incluso algunos partidos se han atascado bastante pero sí que ha sido un juego efectivo. Southgate sabe que no tiene jugadores para realizar un juego bonito pero tampoco le hace falta para conseguir resultados. En el Mundial ha implantado un sistema de juego con tres defensas y dos carrileros largos que le hacen un equipo fuerte atrás y su guardameta Pickford se está consagrando como uno de los mejores del torneo. Arriba Harry Kane pone la pólvora de los ingleses.

Como jugador, desarrolló toda su carrera en Inglaterra, en tres equipos, Crystal Palace, Aston Villa y Middlesbrough. Como entrenador su experiencia es más corta, entrenó a este último durante tres temporadas. En la selección jugó las Eurocopa de 1996, donde Inglaterra era anfitrión, y 2000. En el Mundial estuvo en el de 1998 y 2002. Ahora como seleccionador, ha llevado a Inglaterra a unas semis de un Mundial 28 años después.

Dalic en un entrenamiento

Zlatko Dalic fue nombrado seleccionador croata en octubre de 2017. Sustituyo a Ante Cacic antes de que Croacia consiguiera su billete para Rusia. El entrenador nacido en Bosnia dirigió a la selección en el último encuentro de la fase de grupos, donde Croacia clasificó segunda y tendría que pelear en la repesca. El rival fue Grecia, y Croacia pasó sin muchos apuros la eliminatoria para disputar este Mundial. Pleno de victorias en el grupo, su mejor partido fue el 3-0 frente a la Argentina de Messi. En las eliminatorias dos empates resueltos desde la tanda de penaltis. Se esperaba un poco más de esta Croacia de Dalic, superior a sus rivales en plantilla pero no en juego. Croacia juega al ritmo de sus dos estrellas, Rakitic y Modric.

En su carrera como jugador, Dalic desarrolló toda su carrera en clubes ex yugoslavos y croatas, cuando esta liga fue creada tras la desaparición del país balcánico. Como entrenador, dirigió a varios equipos en la ex república balcánica. También estuvo en Arabia Saudí y en Emiratos Árabes Unidos. El objetivo de Dalic, llevar a Croacia a su primera final de un Mundial.