Yves Bissouma, nuevo jugador del Brighton

En el día de ayer, el Brighton & Hove Albion anunció el fichaje de Yves Bissouma, procedente del Lille francés. El jugador africano firma un contrato de cinco años con el club inglés, por lo que se compromete hasta junio de 2023, convirtiéndose así en la sexta incorporación del equipo de Chris Hughton.

El joven jugador nacido en Malí empezó a jugar en un equipo de su país natal, el AS Real Bamako, hasta que en 2016 fue fichado por el Lille, su equipo hasta ahora. Allí ha disputado 2860 minutos en total, repartidos en 55 encuentros, donde ha anotado cuatro goles y ha dado dos asistencias. Además, Bissouma ya debutó con la selección en 2015.

El propio Chris Hughton ha sido el primero en hablar tras la llegada del centrocampista de 21 años: "Estamos encantados de fichar a Yves y le damos la bienvenida al club. Nos hemos centrado en mejorar el equipo en la zona del medio campo, y él nos da otra opción en ese área. Ya tengo ganas de empezar a trabajar con él. Es alguien con buena habilidad técnica con la pelota y tiene una gran experiencia para su edad, jugando regularmente en la competitiva liga francesa durante las dos últimas temporadas".

"Es un sueño jugar en la Premier League"

Biussouma también ha concedido su primera entrevista tras su llegada: "Hablé con mucha gente que me dijo que esta liga era buena para mi progresión, y es bueno unirse a un club como el Brighton, un club ambicioso. Primero hablé con mi agente, luego con Bakary Sako, del Crystal Palace, y más tarde con Molla Wague, del Watford. Todos me dijeron cosas muy buenas de la Premier League. Es un sueño jugar en la Premier League, es diferente a la Ligue 1, eso se ve en la tele. Dicen que es muy física, difícil, pero es la mejor liga del mundo, eso lo dice todo. Para ser un gran jugador tienes que demostrar en las mejores ligas y eso me impulsó a venir aquí".

Para terminar habló de la última temporada, con el Lille, donde sufrieron mucho para mantenerse en la categoría: "Fue muy duro. No le deseo a ningún jugador la temporada por la que hemos pasado porque ha sido muy difícil. Eramos jugadores jóvenes, por lo que al principio no entendíamos ciertas cosas. Tuvimos nuevos jugadores y la adaptación no fue muy fácil. Conseguimos mantenernos con mucha dificultad, pero está hecho y hoy el equipo está en Ligue 1, estoy feliz por ellos a pesar de no estar allí".