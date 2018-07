Kovac: "Guardiola es el mejor del mundo"

Google Plus

La gira del Bayern Munich por Estados Unidos continúa y ya preparan la siguiente prueba tras la derrota 2-0 ante la Juventus. Niko Kovac, nuevo entrenador del cuadro bávaro, habló sobre el partido que disputarán en Miami ante el campeón inglés. "Mañana jugamos contra el Manchester City, un gran club que al igual que nosotros no tendrá a su mejor once. Sin embargo sacaremos muchas conclusiones del duelo".

El técnico croata habló de la importancia de los duelos de preparación para poner a punto al equipo. "Los amistosos son muy importantes para la temporada porque puedes poner en práctica lo entrenado. En la International Champions Cup nos medimos a tres grandes rivales, eso nos muestra cómo estamos".

Kovac también actualizó la situación de su plantilla. Confirmó que tras salir tocado del amistoso ante la Juventus en Filadelfia, el español Javi Martínez no verá acción ante el City. “Está mejor, pero nuestro doctor nos ha recomendado que no juegue mañana. No asumiremos ningún riesgo”.

El técnico del equipo alemán también se expresó sobre el colombiano James Rodríguez, quien recién se incorporó a la pretemporada y de quien se han generado grandes expectativas para su segunda temporada en el club. “James se unió ayer al equipo pero no jugará mañana. Es un jugador que ha crecido mucho, me alegro mucho por él y creo que nos hará muy felices con su juego".

Al ser cuestionado sobre Pep Guardiola (DT del Manchester City), Kovac mostró su admiración por el estratega catalán. “Guardiola es el mejor entrenador del mundo. Fue un placer observar su forma de trabajar durante el campamento de entrenamiento en Qatar. Todavía tengo mucho que aprender para acercarme a él”.

La casa de los Delfines de Miami será la sede del encuentro I Foto: @HardRockStadium

El equipo tuvo su sesión de entrenamiento en el césped del Hard Rock Stadium, donde este sábado 27 de julio enfrentarán al campeón de la Premier League.