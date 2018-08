Resumen jornada 1 Championship: todo vuelve a empezar

Google Plus

Tras casi tres meses de ausencia, la Championship regresó y con ella llegaron ya las primeras sorpresas como las derrotas de los recién descendidos como el Stoke City y el West Brom. Dos grandes nombres del fútbol como Marcelo Bielsa y Frank Lampard se estrenaban en el banquillo de sus respectivos clubes y lograron una victoria en su debut. El Brentford es el primer líder tras su contundente victoria por 5-1 ante el recién ascendido Rotherham United. La primera jornada vio como los minutos finales jugaron un gran papel para muchos equipos, los goles en el descuento dieron vida a unos y lástima a otros.

Reading-Derby

El primer partido de esta Championship 18/19 iba a ser el debut de Frank Lampard como entrenador en el Derby, el ex-capitán del Chelsea sustituía a Gary Rowett que decidió marcharse al Stoke. El Derby apostó por la posesión de balón en la primera mitad pero a pesar de todo el Reading contó con las ocasiones más claras, finalmente la primera parte concluyó sin goles. A los siete minutos de la reanudación, Bodvarsson marcó el primer tanto del partido y de la Championship aunque ocho minutos después Mount marcó el gol del empate. Todo parecía destinado a un reparto de puntos, pero en el descuento Lawrence apareció y con un perfecto remate de cabeza dio los primeros tres puntos de la temporada al Derby. Lampard se estrenó con victoria mientras que el Reading sumó su primera derrota de la temporada de una forma muy dolorosa.

Lampard celebra la victoria. Foto: Derby County.

Birmingham City-Norwich City

Inicio bastante loco para ambos clubes en esta Championship, tras una primera parte sin goles y que tuvo poco que resaltar, los aficionados vivieron una segunda parte frenética. El Birmingham se olvidó del balón y comenzó a jugar a la contra, Gerry Monk apostó por ese estilo para este encuentro y comenzaron bien, Maghoma marcó el primer tanto del partido a los 56 minutos. En el tramo final se iba a desatar la locura, en el 83 el nuevo delantero del Norwich Onel Hernández marcó el gol del empate aunque la alegría les duró poco ya que Solomon-Otabor marcó el 2-1 en el 89. Por desgracia para los aficionados locales, el conjunto visitante logró el empate en el descuento de la mano de nuevo de Onel Hernández, poniendo así el 2-2 definitivo. Gran estreno para el nuevo delantero alemán del Norwich (propuesta del mismo entrenador Farke) y reparto de puntos entre ambos.

Brentford-Rotherham United

Tras un año de ausencia el Rotherham regresó a la Championship pero su regreso fue para olvidar ya que fueron goleados y derrotados de forma muy contundente por el Brentford. A los cuatro minutos los locales ya estaban por delante gracias a gol de Maupay y antes del descanso Canos marcó el 2-0. Watkins a los tres minutos de la segunda parte puso el 3-0 y sentenció el partido definitivamente. Maupay y MacLeod culminaron la goleada en el tramo final anotando el 4-0 y 5-0 respectivamente. El gol del honor lo marcó Vaulks en el descuento pero a pesar de todo un regreso para el olvido de los visitantes. El Brentford ha logrado convertirse en el primer líder de esta Championship.

Bristol City-Nottingham Forest

Reparto de puntos entre ambos equipos en su estreno esta temporada, partido muy igualado, sin dominador claro y en el cual los visitantes se mostraron más contentos con el punto que los locales. El Bristol City comenzó muy bien el partido con un gol de Andreas Weimann a los cinco minutos, el delantero austriaco se estrenaba con gol en su debut con el equipo. El partido llegó al descanso con 1-0 pero a los pocos segundos de comenzar la segunda parte, Murphy marcó el gol del empate. A partir de ahí, ambos equipos trataron de marcar el gol de la victoria pero fueron incapaces de batir a los guardametas. Un punto para cada uno en un debut con muchas cosas para analizar tanto para Johnson como para Karanka.

Ipswich Town-Blackburn Rovers

Al contrario que el del Rotherham, el regreso del Blackburn a la Championship fue bastante bueno pero también agridulce, ya que se les escapó la victoria en el tramo final. A los nueve minutos los locales ya estaban por delante gracias a un gol de Edwards. Sin embargo, en menos de un cuarto de hora los recién ascendidos le dieron la vuelta al partido, primero Graham marcó el gol del empate y posteriormente Dack el que confirmaba la remontada. Los visitantes se centraron en mantener el resultado en la segunda mitad, renunciando al balón e incluso no llegaron a tirar a portería. Cuando parecía que los visitantes se iban a llevar los tres primeros puntos de la temporada, apareció el joven de 20 años Edun para marcar el 2-2 definitivo en el tiempo de descuento. El Ipswich salva un punto en los minutos finales mientras que el Blackburn regresa mostrando una buena imagen.

Millwall-Middlesbrough

Dos equipos que estuvieron luchando en la parte alta de la tabla el año pasado se veían las caras en su primer partido esta temporada. Los locales dieron un golpe de autoridad llevándose una ventaja de 2-0 al descanso gracias a los tantos de O´Brien en el 12 y de Gregory en el 37. El marcador siguió reflejando el 2-0 hasta los minutos finales en los cuales Braithwaite recortó distancias y mantuvo la esperanza para los visitantes. En el último minuto, tras siete minutos de descuento, Friend logró poner el 2-2 definitivo y lograr un punto en un partido que parecía perdido diez minutos atrás. Golpe duro para el Millwall en esta primera jornada, a pesar de haber mostrado un gran nivel el descuento los hundió y les dejó sin los tres puntos, se tuvieron que conformar con uno. Mala primera imagen de los de Pulis que a pesar de todo salieron con un punto gracias a diez grandes minutos finales.

El Middlesbrough marcó el gol del empate en el minuto 97. Foto: Middlesbrough.

Preston-QPR

Buen debut para el Preston que logró una trabajada victoria por 1-0 ante el QPR. El partido contó con mucho juego en el medio campo y con mucha posesión del conjunto local. El primer y único gol del partido llegó en el minuto 50, Browne marcaba su primer gol esta temporada. Los visitantes eran incapaces de tener el balón en su haber por mucho tiempo y apenas inquietaron a Rudd en todo el partido. El Preston arranca esta Championship con tres puntitos bajo el brazo. Mal estreno para McClaren en su debut con su nuevo equipo, el equipo ha depositado muchas esperanzas en el ex de Derby y Newcastle pero no ha respondido en la primera cita clave de la temporada.

West Brom-Bolton

Ocho años después el West Brom regresaba a la Championship y lo hizo de la peor manera posible, con una derrota en casa y ante un equipo que está destinado a luchar por la permanencia. El Bolton que el año pasado se salvó por los pelos arrancó con una victoria importante para ellos en The Hawthorns. Los visitantes marcaron el primero del partido en el minuto 16 gracias a Magennis. Sin embargo, los locales lograron el empate gracias a Barnes justo antes del descanso. Los de Darren Moore intentaron ir a por la victoria pero en los minutos finales una contra de los visitantes que culminó Wildschut les hundió y les dejó sin puntos. El West Brom se llevó un golpe duro en su debut pero tendrá la oportunidad de resarcirse el martes en su partido con el Nottingham Forest. El Bolton logró la primera gran sorpresa de la temporada.

Wigan-Sheffield Wednesday

Victoria del recién ascendido Wigan que esta vez sí ha sido capaz de arrancar con una victoria en la Championship. Los locales se adelantaron con un gol de Jacobs a los once minutos aunque la alegría no les duró casi nada ya que los visitantes empataron pronto por medio de Nuhiu. Sin embargo, el Wigan volvió a reaccionar y de nuevo Jacobs puso el 2-1 en el marcador, resultado con el que se llegó al descanso. Powell marcó el 3-1 sobre la hora de partido y dejó el partido muy encaminado para ellos. Forestieri recortó distancias pero posteriormente fueron incapaces de marcar el gol del empate, el Sheffield Wednesday no empieza nada bien esta temporada.

Sheffield United-Swansea City

El Swansea fue el único equipo recién descendido que logró la victoria en esta primera jornada, Graham Potter comenzó con buen pie su andadura como técnico del conjunto galés. El partido no tuvo goles en la primera parte pero la segunda fue muy emocionante, Baldock adelantó a los locales en el minuto 62, desatando la euforia entre la hinchada. Sin embargo, Oliver McBurnie, que el año pasado ya le marcó al Sheffield con la camiseta del Barnsley, volvió a marcarle esta vez con el Swansea y puso el empate a uno a falta de quince minutos para el final. En el tramo final, Dhanda que no llevaba ni un minuto sobre el campo marcó el gol de la remontada y el que dio la victoria a los galeses. Gran victoria para los de Potter que empiezan muy bien esta temporada en la que buscarán regresar a la Premier League.

El Swansea comenzó con una victoria. Foto: Swansea City.

Leeds United-Stoke City

Marcelo Bielsa se estrenó con victoria en esta Championship con el Leeds que derrotó al a priori equipo más potente y poderoso de esta segunda división de Inglatterra. Los locales comenzaron muy fuertes y a los quince minutos ya estaban por delante en el marcador gracias a un gol de Klich y justo antes del descanso duplicaron la ventaja con un tanto de Pablo Hernández. Los visitantes recortaron distancias gracias a un gol de penalti de Afobe pero cinco minutos después Cooper puso el 3-1 definitivo. Gran partido de los de Bielsa que lograron una victoria muy convincente ante un recién ascendido con un equipo de alto nivel. Gary Rowett fue incapaz de ganar en su primer partido como entrenador del Stoke.

Hull City-Aston Villa

Los finalistas del playoff por el ascenso el año pasado comenzaron con una victoria en el estadio del Hull City. Los tigres se adelantaron a los siete minutos con un gol de Evandro pero en menos de diez minutos llegó la reacción de los villanos por medio de Elphick que marcó el gol del empate. Con empate a uno se llegó al descanso y a falta de 20 minutos el Aston Villa dio el golpe de gracia. Elmohamady marcó a su ex-equipo el gol de que culminaba la remontada y cinco minutos después Hutton puso el 1-3 que dejaba el partido sentenciado. Los de Bruce comienzan con éxito su andadura en esta Championship, logrando una victoria en un campo complicado y ante un rival de nivel.