Batshuayi jugará cedido esta temporada en el Valencia

Michy Batshuayi parece incapaz de encontrar definitivamente su sitio en el Chelsea, el delantero belga está viviendo un auténtico calvario en el club londinense desde su fichaje hace dos temporadas. El jugador de 25 años volverá a marcharse cedido, esta vez por una temporada entera y lo hará a un equipo de Champions League, el Valencia. Batshuayi tendrá la oportunidad de jugar la máxima competición continental, algo que no hubiese podido hacer en caso de haberse quedado en el club londinenese. Maurizio Sarri al igual que Conte no cuenta con el por el momento y tendrá que hacer méritos en el club valencianista para poder ganarse definitivamente un sitio en el Chelsea.

El Chelsea mantendrá su dupla de delanteros con Maurizio Sarri esta temporada, Álvaro Morata y Olivier Giroud serán las dos bazas que tendrá el club londinense arriba. A pesar de no haber hecho méritos este verano en el Mundial por diferentes razones (Morata no fue convocado y Giroud no marcó un tanto en todo el torneo), el técnico italiano ha seguido los pasos de su compatriota y ex-entrenador y ha mantenido en el equipo tanto al español como al francés. Lo más probable es que Morata sea quién juegue la Premier como titular y que Giroud dispute tanto la Europa League como las Copas.

El jugador de 25 años llegó procedente del Marsella en 2016 con el objetivo de hacerle competencia a Diego Costa por ser el delantero titular del club. Sin embargo, Antonio Conte no confió mucho en él, en su primera temporada tan solo jugó 20 partidos en la Premier (la mayoría saliendo desde el banquillo) y marcó cinco goles. Además, llegó a jugar un par de partidos con el equipo sub-23. La temporada pasada contó con menos oportunidades aún, jugó doce partidos y tan solo marcó dos goles y finalmente por miedo a quedarse fuera del Mundial solicitó una cesión. El belga se fue cedido media temporada al Dortmund y allí marcó un total de nueve goles en 14 partidos, algo que convenció a Roberto Martínez y finalmente consiguió su objetivo de ir al Mundial.

Tras dos años donde tan solo ha podido ser titular en las Copas inglesas, Michy ahora tendrá una temporada entera para volver a lucirse sobre un terreno de juego como ya lo hiciese hace tres temporadas con el Marsella. El Valencia necesitaba un delantero para poder hacer competencia a Rodrigo Moreno y a Santi Mina y el jugador belga parece una opción inmejorable.