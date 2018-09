Guía VAVEL Bundesliga 2018/2019: Eintracht Frankfurt, ¿sueño o pesadilla?

La 2017-2018 fue de altibajos para el Eintracht Frankfurt: el equipo terminó en octavo lugar de la Bundesliga con 49 puntos pero logró levantar la DfB Pokal tras derrotar al Bayern Munich en Berlín. La nueva temporada estará llena de ilusión pero también de incertidumbre; las Águilas tendrán que arreglárselas con nuevo entrenador y una plantilla corta para jugar liga, copa y UEFA Europa League (competencia a la que regresa después de cuatro años de ausencia).

La humillante derrota ante el Bayern Munich en la Supercopa Alemana caló hondo en el club y en la afición. El poderío de los Bávaros dejó ver las carencias del equipo y hace pensar que los de Frankfurt tendrán un año complicado, sin embargo es claro que lucharán por un lugar en lo más alto de la Bundesliga, buscarán retener la Pokal e intentarán llegar lo más lejos posible en la competencia continental.

Nuevo DT, nuevos retos

Las Águilas comenzarán la era post Niko Kovac. El técnico croata se marchó para dirigir al Bayern Munich después de dos temporadas con números positivos en Frankfurt: dirigió 91 partidos entre liga y copa con un balance de 38 victorias, 20 empates y 33 derrotas, destacando por supuesto la Pokal ganada el pasado mayo al derrotar 3-1 al Bayern en el Olympiastadion.

Foto: eintracht.de

El elegido para afrontar esta temporada de múltiples retos para el Eintracht Frankfurt es Adi Hütter. El técnico austriaco (48 años de edad) tendrá su primera experiencia en la Bundesliga alemana y firmó un contrato por tres años; sus últimos trabajos fueron el RB Salzburg de Austria (2014-2015 ganando liga y copa) y el Young Boys de Suiza (2015-2018) donde fue campeón de liga en la última temporada, además de disputar la previa de la Champions League y la fase de grupos de Europa League en los dos últimos cursos.

Su debut oficial al frente de las Águilas no fue nada alentador; el equipo mostró muy poco y fue aplastado en casa 0-5 por el Bayern Munich en la Supercopa Alemana. Hütter tiene en sus manos la prueba más difícil de su carrera y deberá aprovechar al máximo los recursos que tiene para evitar que esta temporada sea una pesadilla.

Adiós al mejor portero de la liga

Otra baja sensible es la de Lukáš Hrádecký. El portero finlandés llegó a Frankfurt en 2015 (procedente del Brondby de Dinamarca) y se convirtió en una pieza fundamental del once de Kovac. Disputó los 34 partidos de la última temporada (3060 minutos), fue clave para levantar la Pokal y sus grandes actuaciones lo llevaron a formar parte del once ideal de la Bundesliga. A partir de este verano defenderá la meta del Bayer Leverkusen, equipo al que llega como jugador libre y firmó un contrato por cinco temporadas.

Foto: Bundesliga.comn

La nueva esperanza para resguardar la portería también llega desde el Brondby a cambio de tres millones de euros: Frederick Rönnow tratará de llenar el hueco que dejó el mejor portero de la Bundesliga en la 2017-2018. El guardameta danés de 26 años cosechó buenos números con ese club (121 goles recibidos en 120 partidos durante tres temporadas), además formó parte de la selección de su país en la Copa Mundial Rusia 2018 (incluido en la nómina pero no tuvo participación).

La Supercopa Alemana significó el inicio de su aventura en la meta del Eintracht Frankfurt. Rönnow – al igual que el resto del equipo – no estuvo a la altura del partido y cometió errores en al menos un par de los cinco goles que el Bayern Munich (jugando sin pisar el acelerador) les hizo. Es un arquero joven y con cualidades que puede ayudar al equipo en el futuro, pero a corto plazo es claro que van a extrañar a Hrádecký.

Otro jugador importante que se va

A la baja de Hrádecký hay que añadirle el salida de Kevin Prince Boateng que esta temporada estará en Italia defendiendo los colores del Sassuolo. Una baja más que significativa para las águilas que pierden a un jugador distinto que siempre deja todo en la cancha por su equipo, y a pesar que tenga problemas de carácter, no cabe duda que era un jugador importante para el esquema de Niko Kovac en la campaña anterior.

El internacional ghanés durante su estancia con las águilas, disputó 36 partidos entre liga y copa en los que marcó un total de seis goles y repartió dos asistencias. A pesar de no ser estadísticas de escándalo, es un jugador que marca la diferencia cuando pisa el engramado de juego.

Altas y bajas

En este mercado de fichajes de verano, el Eintracht ha realizado una inversión de apenas 19.5 millones de euros en la contratación de siete jugadores, además del pago de 200.000 euros para la cesión de Francisco Geraldes del Sporting de Lisboa.

El jugador por el que más dinero invirtieron en el mercado estival fue por el defensor galo Evan N'Dicka proveniente del Auxerre francés, por el que pagaron 5 millones de euros, la temporada pasada estuvo en la Ligue 2 y solo disputó diez partidos.

Foto: @lucastorro94)

Lucas Torró llega proveniente del Real Madrid para reforzar el mediocampo a cambio de 3.5 millones de euros. Gonçalo Paciência delantero del FC Porto, llegó a cambio de 3 millones de euros. Otro de los fichajes fue el mencionado portero Frederick Rönnow, quien llegó a cambio de 2.8 millones de euros y con la gran responsabilidad de tapar el hueco dejado por Hrádecký. Otras de las incorporaciones importantes fue mantener en sus filas al defensor central mexicano Carlos Salcedo.

Sin duda alguna, su fichaje más importante fue lograr mantener en el equipo a Ante Rebic, quien a pesar de tener varias novias durante el mercado y haber hecho un gran mundial, se va a mantener en las águilas al menos por una temporada más.

En el capítulo de bajas, además de las ya mencionadas de Boateng y Hrádecký, Marius Wolf se fue al Borussia Dortmund por un total de 5 millones de euros, además de Omar Mascarell que se marchó al Real Madrid por 4 millones de euros. Lo que ocasiona un gran desbalance en relación a la temporada anterior, se fueron varias figuras importantes que quizás causen un gran problema a corto y mediano plazo para el equipo.

La estrella del equipo

Tras la salida del equipo de Kevin Prince Boateng, quien se llevaba los flashes en todos lo partidos, la responsabilidad de ser la gran figura del equipo recae sobre Ante Rebic, y es que el croata tiene todos los carteles para subirse al Eintracht Frankfurt a los hombros durante esta temporada.

Foto: Bundesliga.com

El croata viene de realizar un mundial impecable disputando la final ante Francia y siendo una pieza clave y titular indiscutible. Le marcó un golazo a Argentina en la fase de grupos donde su selección venció 3-0. En la campaña anterior realizó nueve anotaciones entre liga y copa, además aportando tres asistencias.

La joven promesa

El equipo este año apostó por un jugador proveniente de la segunda división de la liga francesa, es el caso del jugador Evan N'Dicka. El joven futbolista de 18 años, venía de jugar con el Auxerre y ha hecho las categorías inferiores del equipo galo. El Eintracht pagó por el talentoso defensor un total de 5 millones de euros, y se espera que sea el relevo generacional de la defensa de las águilas.

Foto: eintracht.de

Evan, durante la campaña anterior, solamente disputó con el Auxerre diez partidos en la Ligue 2, pero le sirvieron para agarrar experiencia a nivel profesional y estar preparado para asumir el reto de la Bundesliga, que sin duda alguna pondrá a pruebas las aptitudes de este jugador tan joven.

Posible once de la temporada

Visto lo visto, este parece ser el once que más pueda repetir Adi Hütter a lo largo de la temporada 2018-2019