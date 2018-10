Resumen del resto de la jornada 4: un Watford intratable

La última jornada de Premier League antes del parón estuvo cargada de emociones, ya que todos los equipos dieron el máximo para llegar al parón internacional con las mejores sensaciones posibles.

Tres de los encuentros de este fin de semana fueron el Everton vs Huddersfield Town, West Ham vs Wolverhampton y Watford vs Tottenham.

Everton - Huddersfield: los toffees invictos

Los de Marco Silva recibieron al Huddersfield Town en un encuentro bastante igualado. Los visitantes se adelantaron en el minuto 34 gracias a un gol de Billing, pero poco le duro la alegría a los de Wagner ya que a los dos minutos, Carlvert-Lewin devolvió la igualada a los suyos poniendo el 1-1.

De esta manera, el Everton llega al parón sin conocer la derrota y situado en séptima posición con 6 puntos. Por otro lado, el Huddersfield ocupa la decimoséptima posición con dos puntos y sin conocer la victoria.

Foto: Premier League.

West Ham - Wolverhampton: los hammers de capa caída

El West Ham afrontaba el partido contra el Wolverhampton con la necesidad de sumar sus primeros puntos en Premier League, después de un verano con fichajes ilusionantes, pero no fue así. Los de Nuno consiguieron vencer por 0-1 sobre la bocina gracias a un gol de Adama Traoré en el minuto 93.

La derrota de los de Pellegrini deja al equipo muy tocado, en última posición y siendo el único equipo que no ha estrenado su casillero. Los wolves con esta victoria suben a la undécima plaza con cinco puntos.

Foto: Premier League.

Watford - Tottenham: pleno de victorias de los hornets

El inicio del Watford está siendo perfecto, consiguiendo 12 puntos de 12 posibles. En la pasada jornada recibió al Tottenham que también llegaba con todos los encuentros ganados y los de Gracia se hicieron con los tres puntos.

Los de Pochettino se adelantaron con un gol en propia de Doucoure en el minuto 53. Pese a esto, el Watford no se vino a abajo y consiguieron remontar gracias a los goles de Deeney y Cathcart y llevándose la victoria por 2-1.

Este resultado deja al Watford en tercera posición empatado a puntos con el Liverpool y Chelsea, primero y segundo respectivamente. El Tottenham con la derrota cae a la quinta plaza con nueve puntos.