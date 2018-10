Mourinho: "Tenemos que ser mentalmente más fuertes"

El Manchester United está pasando un mal momento y la continuidad de Mourinho pende un hilo. El conjunto de Old Trafford acumula dos decepciones seguidas en pocos días. La primera el fin de semana al empatar en casa contra un recién ascendido, el Wolverhampton; y la segunda, al caer eliminados en penaltis tras un empate 2-2 en la EFL Cup por el Derby County, equipo de la Championship entrenado por Frank Lampard.

Mourinho afirmó que sus palabras en el descanso fueron similares a las que dijo en el descanso contra el Wolverhampton, afirmando que el partido estaba abierto y que "necesitaban cerrarlo". Además, resaltó que tuvieron "una reacción inmediata", y que crearon ocasiones, pero que la tarjeta roja a Sergio Romero hizo que tuviesen más problemas. "Tuvimos una reacción de orgullo y conseguimos el empate, pero en la tanda de penaltis es una lotería, y sabíamos que Jones, Bailly y Lee no son buenos tiradores, aunque nunca culpa a un jugador por fallar un penalti", afirmó el portugués.

El entrenador del Manchester United habló de su rival, el Derby County, del que comentó que tuvieron una "gran intensidad" y que cuentan con jugadores jóvenes con velocidad e intensidad. También, cuestionó las nuevas reglas que según su punto de vista, "perjudican al equipo favorito" al no haber prórroga e ir a los penaltis directamente.

"Tenemos que intentar ser más fuertes mentalmente. Estoy triste porque hemos quedado eliminados, pero no hemos perdido el encuentro y eso es importante para nosotros", comentó Mourinho.

Por último, sobre la polémica con Pogba, Mourinho declaró que no hay problemas entre el y el francés y que simplemente tomó la decisión de que Pogba no sea más el segundo capitán. "Soy el entrenador y puedo tomar esas decisiones, la misma persona que decidió que lo fuese es la que decide ahora que no lo sea más. Es una decisión que no tengo que explicar", concluyó el técnico del Manchester United.