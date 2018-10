Premier League: megaprevia de la jornada 8

La jornada que empieza este fin de semana en la Premier League tiene partidos bastante atractivos, donde las escuadras de media tabla pueden llegar a subir varios escalones. Teniendo la obligación los líderes de no dejar escapar esta posición de privilegio.

Buscan salir del fondo de la tabla

El comienzo de la jornada se dará este mismo viernes con un duelo entre equipos que necesitan meterse en una racha positiva. El West Ham llega con el ánimo a tope por su victoria en casa ante el Manchester United y haber desplegado un buen futbol. ​Del otro lado las cosas no pintan bien, cinco partidos seguidos sin poder ganar para el Brighton y posicionados en la 15ª posición, corren peligro de meterse a puestos de descenso.

Repuntar ahora

Tras un mal inicio de la temporada, el Burnley ha jugado mucho mejor y ahora instalado en la media tabla, poco a poco va mostrando su funcionamiento idóneo para meterse a la pelea por puestos europeos. La misión de los ​Clarets es sacar los tres puntos en su duelo ante el último lugar de la tabla: Huddersfield, que no se ve por donde puedan repuntar.

Águilas contra Lobos

Uno de los recién ascendidos que mejor cara ha dejado hasta el momento son los Wolves que han ido aprendiendo a cerrar sus partidos y esto les ha dado el beneficio ​de tener cinco partidos sin perder y estar instalados en el noveno lugar. Ahora tendrán que hacer una visita al Palacio de Londres, donde el Crystal Palace sigue con su inconsistencia que ya parece algo regular, pero deben aprovechar el jugar como locales.

Duelo azulon

En el King Power Stadium, habrá un partido con dos escuadras que han ido de menos a más en la presente temporada. Leicester City sabiendo lo importante que es aprovechar la condición de jugar en casa, y con James Maddison como su estandarte deben imponer las condiciones en el terreno de juego. La visita no será nada sencilla, ya que el Everton arriba con la búsqueda de meterse de lleno a una racha positiva y los impulse a los primeros puestos de la tabla general.

Retomar la confianza en liga

Tras una dura derrota en Champions League, el Tottenham debe darle lo más pronto posible la vuelta a la página para enfocarse en seguir sigilosamente al Liverpool, Manchester City y Chelsea. Los Spurs deberán sabe suplir tantas bajas que tienen en diferentes zonas de la cancha. Parece que el Cardiff City llegará a Wembley como la carnada perfecta para que Kane y compañía puedan darse un festín en la portería; pero los galeses armarán un esquema defensivo para tratar de hacer un caparazón impenetrable.

Seguir soñando

Lo que han mostrado hasta el momento Watford y Bournemouth en las primeras 7 jornadas en Inglaterra los hace perfilarse como la sorpresa de la temporada. Con una propuesta atractiva para todos, el Watford debe volver al camino de la victoria, ya que tiene tres jornadas que no puede sumar de a tres. Mientras que los 'Cherries' deben sumar aunque sea una unidad de visita para no salir del convoy que esta buscando una plaza por competiciones europeas.

La oportunidad del liderato

Tras haber empatado el pasado fin de semana ante el Liverpool, el Chelsea vuelve a tener una oportunidad de oro que no debe dejar escapar. Los 'Blues' tienen la obligación de ganar en el St. Mary's Stadium​ y esperar que haya un resultado que los beneficie del duelo entre Liverpool vs Manchester City. El rival es el Southampton que de nueva cuenta no encuentran el camino de la victoria y rápidamente están teniendo problemas de descenso.