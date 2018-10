Dele Alli extiende su contrato

Pocos jugadores se han vuelto tan importantes en el último tiempo de la Premier League como lo ha logrado Dele Alli. El volante inglés aumentó su nivel en las últimas campañas y se ha convertido en una pieza imprescindible para el equipo de Mauricio Pochettino, que encuentra en Dele Alli un diamante en bruto para poder aprovechar al máximo en cada partido.

Ante el rumoreado interés de clubes como Real Madrid y Manchester City, la dirigencia del Tottenham Hotspur no estuvo ni lerda ni perezosa para renovar rápidamente su vínculo y aumentar la cláusula de rescisión, para evitar encontrarse con alguna sorpresa indeseada. El nuevo contrato de Dele Alli se extenderá hasta junio de 2024, uniéndose así a su compañero, Harry Kane, y al propio entrenador argentino, que ya firmaron sus nuevos vínculos.

“Me gustaría decirles muchas gracias a todos en el club, desde el presidente, entrenador, mis compañeros, hasta los fanáticos por su apoyo constante,” declaró el propio jugador en su cuenta de Instagram. “He amado cada segundo en Spurs hasta aquí y estoy muy entusiasmado por ver qué nos deparará el futuro”.

“En el club han sido fantásticos conmigo, me ayudaron a mejorar con un gran entrenador, un gran grupo de jugadores y no me podía ver a mi mismo mejorando como futbolista en ningún otro lado. Han sido unos buenos años, pero no miro mucho hacia el pasado, quiero seguir mejorando y siento que estoy en un club increíble ahora mismo,” añadió el internacional con los ‘Three Lions’.

“Seguiré trabajando duro todos los días y escuchando al entrenador. Todo jugador quiere empezar a ganar cosas y confío en que podemos hacerlo aquí,” concluyó.

Dele Alli llegó al club de Londres procedente del Milton Keynes Dons, en la temporada 2014/15, a cambio de 2 millones de euros. Desde entonces, su valor se ha incrementado hasta los 100 millones de la misma moneda, con 153 partidos defendiendo la camiseta del Tottenham Hotspur, donde firmó 48 goles y 41 asistencias, además de haber recibido 25 tarjetas amarillas y solamente una expulsión, la única en su joven carrera, durante la pasada edición de UEFA Europa League.