Previa Juventus Cagliari: ganar, pero con solidez

Quiere la Juventus volver a vencer en su estadio tras el empate a uno ante el Genoa, en el último encuentro de Serie A en el Allianz Stadium. Y no es que, el equipo de Massimilliano Allegri esté falto de victorias, ya que que de 13 partidos disputados entre todas las competiciones, ha salido victorioso en 12 de ellos, y únicamente cediendo el empate anteriormente comentado. Sin embargo, sus máximos rivales a la victoria final (Napoli e Inter), atraviesan un muy buen momento de forma, y por lo tanto no terminan de descolgarse en la lucha por el campeonato.

El Cagliari por su parte, desde que perdiera en San Siro frente al Inter, hace ya cuatro jornadas, no conoce la derrota en sus últimos tres encuentros (2 victorias de local ante rivales directos como Bologna y Chievo, y un empate a domicilio en Florencia). Buscará consolidarse, ante el mejor equipo de Italia y en uno de los estadios más complicados de Europa, para seguir sumando valiosos puntos en su objetivo por la permanencia.

El ‘Scudetto’ pasa por estos partidos

No se cansa el técnico Juventino de repetir que “el campeonato se gana y se pierde ante estos rivales, más que en los enfrentamientos directos”. No quiere Allegri bajadas de atención, como ocurriera ante el Genoa, donde el equipo recibió un gol propio de no estar concentrado en el partido al 100%. Es verdad que la ‘Vecchia Signora’ tiene un pequeño margen de 6 puntos, que le puede ser muy útil más adelante si el equipo avanza hasta el final en las tres competiciones, y entonces el cansancio a final de temporada puede afectar negativamente. Por lo tanto, mañana Allegri, alineará el mejor once posible, con las únicas bajas en la convocatoria de Chiellini y Bernardeschi, ambos con pequeños problemas físicos, que el entrenador no quiere que vayan a más; y el recién operado, que estará aproximadamente 1 mes de baja, Emre Can. Vuelven al equipo Mandzukic y Khedira, aunque ambos, especialmente el segundo, podrían empezar desde el banquillo. Uno de los que parece seguro de su puesto es Cristiano Ronaldo, que hasta el momento ha jugado todos los minutos, excepto en Valencia donde fue expulsado y ante el Young Boys, donde cumplía su correspondiente partido de sanción. Buscará su octavo gol con la camiseta de la Juventus.

Plantemiento Allegri

Difícil prever el esquema inicial juventino, que dependerá de que futbolistas estén mejor físicamente y a cuáles sin embargo, les vendría mejor un pequeño descanso. Dependiendo de esto, Allegri podría proponer el 4-3-3 (con su variante 4-3-1-2) habitual esta temporada; o incluso reactivar la opción de tres centrales, con solo dos centrocampistas en 3-4-3, si considerara conveniente dar descanso a uno de sus futbolistas del medio. En este caso, podríamos ver incluso un 4-2-3-1 más ofensivo. Aunque lo importante, más allá de sistemas de juego, será mantener la justa concentración hasta el final del partido, ante un Cagliari, que como afirma Allegri “es uno de los equipos que más corre en el campo “.

Mantener la dinámica

Los de Cerdeña, conscientes de la dificultad que supone jugar en el Allianz Stadium, ante el vencedor de los últimos siete campeonatos y líder actual de la competición, buscarán mantener la dinámica positiva de resultados útiles consecutivos con la motivación extra que supone enfrentarse a la Juventus. El técnico de los sardos, Marán, parece intencionado a repetir el once que salió ganador ante el Chievo la última jornada. Con Farías lesionado, Joao Pedro y Pavoletti serán los encargados de intimidar a la defensa juventina. Éste último, fue nombrado por el entrenador de la Juvetus, como uno de los mayores peligros del Cagliari, “especialmente en los balones aéreos, uno de sus puntos fuertes”, comentaba Allegri.

Precedentes

En los últimos seis encuentros entre ambos equipos, la Juventus ganó 5 y empató uno, precisamente como local, 1-1. El último partido en el Stadium, finalizaba con un marcador de 3-0 favorable a los locales.

Posibles alineaciones