Previa Napoli vs Liverpool, un duelo para disfrutar

Es un duelo atractivo que todo hincha del fútbol quiere ver. Ese es el pensamiento de todos los hinchas del fútbol cuando escuchan un enfrentamiento entre el Napoli y el Liverpool. ¿Razones? Son varias, pero probablemente dos sean motivos más que suficientes: Aambos equipos son animadores en su liga respectiva. En el caso del Liverpool, es uno de los mejores equipos de la Premier League y llega al encuentro con la condición de estar invicto en su liga, en el primer partido del Grupo le gano por 3 goles a 2 al mismo PSG y solo ha perdido un encuentro en la temporada, ante el Chelsea en un partido válido por la Copa de la Liga. Otra buena razón son las figuras que Los Reds traen en su plantilla. Empezando por Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mané, su tridente y uno de los mejores ataques de la temporada anterior. Más atrás vienen jugadores como Keita, Fabinho, Milner, Wijnaldum o van Dijk, entre otros de la plantilla. Sin duda, un equipo el cual se ve como uno de los más fuertes de la temporada.

Fuente: Liverpool FC.

Por el lado del equipo italiano, el conjunto de Napolés no se queda atrás. Eso sí, sus números no son tan impresionantes como los del rival, pero de todas formas es uno de los equipos fuertes que tiene el Grupo. Por el Calcio, han perdido dos encuentros (Ante la Sampdoria y ante la Juventus), un empate y registran 5 victorias. Se encuentra ubicado en la segunda plaza del Torneo a 6 unidades del líder, y por la Champions League, solo lograron empatar sin goles ante el Crvena Zvezda. Si bien su temporada no ha sido tan espectacular como la de su rival, en su plantilla tiene grandes jugadores que en cualquier momento pueden marcar una diferencia importante. Empezando por sus mejores jugadores como Hamšík e Insigne, siguiendo con grandes jugadores como Callejón, Mertens o Zieliński y terminando con muy buenos jugadores como Koulibaly, Milik o Hysaj. Napoli tiene sin dudas una muy buena plantilla con la cual es capaz de hacer frente a numerosos rivales y lograr disputar el partido de principio a fin.

Fuente: SSC Napoli.

Napoli quiere hacerse respetar en casa

El conjunto italiano no es fácil como local. Prueba de aquello es que, entre partidos amistosos y partidos válidos por la Serie A, no pierde como local desde Marzo de este año, en aquella ocasión fue ante la Roma por un 2 a 4. En los últimos 20 encuentros como local, Napoli suma 1 empate, 3 derrotas y 16 victorias. Un registro que debería asustar a la mayoría de sus oponentes, sumando el hecho de su buena plantilla y contar en la banca con un director técnico de mucha experiencia como lo es Carlos Ancelotti, el equipo de Napolés se podría considerar como un equipo fuerte. De todas formas, su último encuentro antes del partido de este Miércoles no fue la mejor prueba. Se enfrentó al líder Juventus y perdió por 3 goles a 1, el único gol del equipo lo anotó Dries Mertens a los 10 minutos de partido. Si bien es un resultado que está dentro de la lógica (Perder ante la poderosa Juventus) era una excelente oportunidad para demostrar la categoría del equipo e ir con un empujón anímico muy importante de cara a un partido igual de complicado. No es que la derrota previa reduzca sus posibilidades, sin embargo, no pudo derrotar a un equipo de categoría y de mucha calidad. Su siguiente rival está en la misma senda y deberá demostrar una vez más que, con la calidad de plantilla que tiene y su buen juego, puede pelear en la Elite del fútbol europeo.

Fuente: SSC Napoli.

Liverpool quiere consagrarse en el Grupo de la Muerte

Sin dudas es el favorito de este partido. No solo por tener a uno de los ataques más temibles de todo Europa, sino que su momento es espectacular. De principio, su fútbol está en un muy buen momento, con mucho ritmo e intensidad la cual le ha dado muchas alegrías, principalmente en la Premier League donde son uno de los mejores equipos, se encuentran invictos y solo han perdido un solo encuentro en lo que va de temporada. En la Champions League, derrotaron a uno de los equipos que mejor se han reforzado últimamente como lo es el PSG y sus figuras juegan todas a un buen ritmo y exhibiendo su buen momento. Su registro como visita igualmente son buenos números: De los últimos 10 encuentros del Liverpool como visitante, no registra ninguna derrota, dato importante considerando que como visita, ha enfrentado al Chelsea, Tottenham, Manchester United y Manchester City, entre otros muy buenos equipos. Si tomamos como muestra los últimos 20 partidos, vemos que si registra derrotas, 4 para ser exactos, 4 empates y 12 victorias. Sin dudas números que intimidan y dan muestra del poderío del Liverpool no solo se remonta a sus partidos como locales, sino en cualquier condición, buscan la victoria de principio a fin.

Fuente: Liverpool FC.

Antecedentes Napoli vs Liverpool

A pesar de que estos equipos han participado en varias ocasiones en competencias europeas y tienen roce internacional, lo cierto es que muchos partidos entre estos dos equipos no hay. De hecho, en toda la historia, solo dos partidos oficiales y un partido amistoso. El primero de ellos se disputo en Octubre de 2010 por la Europa League, partido que termino sin goles en el Stadio San Paolo, valido por el Grupo K de la Champions League.

El segundo partido entre estos equipos, se disputo el 4 de Noviembre de 2010, esta vez el encuentro se jugaría en el mítico Estadio Anfield, aunque en esta ocasión el resultado sería un claro 3 a 1 a favor de los Reds. Eso sí, el partido lo empezó ganando la visita con gol de Ezequiel Lavezzi a los 28 minutos del partido. La reacción del elenco local tardaría un poco en llegar, pero terminaría siendo del gusto del hincha local. A los 76 minutos del encuentro, el legendario Steven Gerrard pondría la paridad parcial en el marcador, la cual duró poco ya que el ídolo de Liverpool marcaría a los 88 y a los 89 minutos para decretar el definitivo 3 a 1 a favor de los Reds en un partidazo.

El último partido entre el Liverpool y el Napoli se llevaría a cabo en Agosto del presente año lo que sería un amistoso. Aunque el Liverpool no se lo tomo como tal y destrozo al equipo dirigido por Ancelotti con un expresivo 5 a 0 a favor. Los goles de la masacre Reds la marcarían James Milner a los 4 minutos, Georginio Wijnaldum a los 9 minutos, Mohamed Salah al minuto 58, Daniel Sturridge al minuto 73 y finalizaría la victoria del Liverpool Alberto Moreno decretando el abultado marcador de 5 a 0 a los 77 minutos del encuentro.

Fuente: SSC Napoli.

Estadística Napoli

Napoli se presenta ante el Liverpool con un plantel el cual tiene como promedio 28 años y 1,80 de altura. De los 13 goles que el Napoli ha marcado esta temporada en el Calcio, 11 de ellos fue debido al juego asociado del equipo, 1 gol a través del balón detenido y 1 gol producto del contra ataque. Desde la otra vereda, Napoli ha recibido 10 goles en la Serie A, donde 6 de ellos han sido producto del juego asociado del rival, 2 goles recibido por jugada de balón detenido, 1 gol producto del contrario ataque y por último, 1 gol desde lanzamiento penal.

Napoli intenta jugar más que lanzar el balón al área rival, prueba de esto es que el 86% (533) del total de pases que han dado en este inicio de la Serie A son pases cortos, 11% (66) han sido pases largos o balonazos y por último, un 3% (17) son centros buscando la cabeza de los delanteros del equipo.

Estadísticas Liverpool

Liverpool se presenta ante Napoli con un plantel el cual tiene como promedio 25 años y 1,79 de altura. De los 16 goles que el Liverpool ha marcado esta temporada en la Premier League, 7 de ellos fue debido al juego asociado del equipo, 5 goles a través del balón detenido, 1 gol producto del contra ataque, 1 gol a través desde el lanzamiento penal y 1 autogol del rival. Desde la otra vereda, los Reds han recibido 3 goles en la Premier, donde 2 de ellos han sido producto del juego asociado del rival, 2 goles recibido por jugada de balón detenido y 1 gol debido a jugada de balón detenido.

Liverpool intenta jugar más que lanzar el balón al área rival, prueba de esto es que el 88% (559) del total de pases que han dado en este inicio de la Premier League son pases cortos, 9% (54) han sido pases largos o balonazos y por último, un 3% (17) son centros buscando la cabeza de los delanteros del equipo.

Posibles alineaciones Napoli vs Liverpool