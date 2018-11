El Arsenal pasa a la siguiente ronda de la Carabao Cup

El equipo dirigido por Unai Emery sigue siendo un equipo competitivo jueguen titulares o suplentes. Con un once lleno de rotaciones logró la clasificación para la siguiente ronda de la competición que a priori es la que menos importancia tiene a nivel de clubes. A pesar de ello también disputaron el partido nombres de la talla de Petr Cech, Aaron Ramsey o Danny Welbeck para dar nivel a un once que apostaba un 4-4-3 de inicio para contrarrestar el 4-5-1 del Blackpool y poder llevarse un partido que a priori no parecía complicado pero que se le ha complicado a medida que han ido pasando los minutos

El resultado final del partido fue Arsenal 2-1 Blackpool. Tuvieron minutos jugadores jóvenes no habituales como el central español Julio Pleguezuelo, el medio centro francés fichado esta temporada Mattéo Guendouzi y el interior inglés Emile Smith-Rowe. El medio centro francés fue uno de los protagonistas en negativo del partido tras su expulsión por doble amarilla en el minuto 56 de partido. Los goles del Arsenal fueron del lateral suizo Stephan Lichtsteiner en el minuto 33 de partido a pase de Mattéo Guendouzi y el segundo gol de la jóven perla de la cantera gunner Emile Smith-Rowe. Tras la expulsión del jugador del Arsenal, el Blackpool recortó diferencias con un gol del jóven jugador irlandés Paudie O´Connor que también fue protagonista en negativo para su equipo tras ser expulsado en el minuto 84 de partido.

En la siguiente ronda que son los cuartos del final, ya quedan equipos solamente de primer nivel como el Manchester City, el Chelsea o el Tottenham, a excepción del Burton Albion que ha logrado meterse en estos cuartos de final derrotando a equipos como el Burnley o el Nottingham Forest. El Arsenal se enfrentará al Tottenham el día 17 de diciembre para jugarse el pase a las semifinales de la Carabao Cup.