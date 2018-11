(CORREGIR, al finalizar declaraciones el punto va detrás de la comilla, ej ". nunca antes) Rangnick: "Nuestro desempeño fue excelente"

Sin duda alguna la figura de la noche fue Timo Werner, quien a pesar de marcar su cuarto doblete de la temporada (seis goles en Bundesliga) no está del todo satisfecho. “Jugamos brillantemente, estoy muy feliz de haber ayudado a mi equipo para conseguir la victoria. Estoy un poco molesto porque tuve oportunidades que no concreté, pude haber marcado más goles”.

El delantero alemán tiene claro cuál es el camino que su equipo debe seguir para mantener el buen momento. “Estuvimos sólidos en defensa y muy bien en el ataque. Demostramos nuestro futbol y cómo queremos jugar, hay que seguir así”.

Ralf Rangnick, director técnico del RB Leipzig no oculto su alegría por la gran victoria. “Obviamente estoy muy feliz. Nuestro desempeño fue excelente, especialmente sin el balón. Bien hecho por mi equipo, partidos como este me emociona para lo que viene”.

A pesar del resultado el entrenador alemán sabe que tienen aspectos por mejorar. “Fuimos el mejor equipo por 75 minutos, sin embargo no pudimos liquidar el partido en la primera mitad. Solamente podemos agradecer a Peter Gulácsi que el Hertha no nos empató”.

Hertha BSC ha perdido el gran paso de las primeras siete jornadas. Su técnico Pal Dardai se mostró tranquilo a pesar de la segunda derrota en liga. “Felicidades al Leipzig, merecieron la victoria. Empezamos bien y tuvimos un poco de mala suerte, a veces tienes días como hoy. Ellos jugaron con más intensidad y controlaron el partido”.

El entrenador húngaro habló sobre la polémica con la afición berlinesa; tras los disturbios que protagonizaron la jornada pasada con la policía en el estadio del Borussia Dortmund la directiva del club capitalino prohibió el ingreso con banners y banderas con mensajes y la tribuna protestó la decisión. “Nos preparamos para tener un estadio tranquilo, donde nuestros fans no harían ruido. Lo aceptamos y no quiero usarlo como una excusa. Simplemente nuestro juego no fue suficientemente bueno.”