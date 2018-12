Todo listo para el Boxing Day 2018

Llega el 26 de diciembre y los aficionados al buen fútbol se agolpan frente a los televisores para poder observar un evento único como es el Boxing Day, la cita que Inglaterra ofrece al mundo entero para que disfrute de este deporte en sus cuatro categorías profesionales. Con quizás menor resonancia que sus vecinos, esto ocurre también en Escocia, donde se suman las tres ligas de este país.

¿Cómo dio inicio esta tradición que ya lleva más de 100 años? Fue el 26 de diciembre de 1889, cuando la Federación Inglesa decidió convertir esa fecha festiva en un evento deportivo que acabaría siendo masivo. El Día de San Esteban era utilizado por aquellos que trabajaban como sirvientes para poder celebrar las fiestas con sus seres queridos, luego de haber asistido a sus señores durante la Navidad.

Una vez que concluía esta festividad, los señores les regalaban a sus sirvientes unas cajas con las sobras de comida y regalos que no les habían gustado o no le quedaban a sus niños, conociéndose así el 26 de diciembre como el Boxing Day. Al no ser un día religioso, no hubo oposición para comenzar a utilizar esta fecha con fines deportivos, beneficiando así a los clubes con la afluencia de las familias a los estadios.

Ya desde su implementación, el Boxing Day fue un éxito rotundo entre el pueblo británico, con maratones de partidos, todos en un mismo día, en una oferta que atrae incluso a miles y miles de turistas de todas partes del mundo, que llegan a Inglaterra ansiosos por conocer la experiencia de esta jornada.

En la presente edición de la Premier League, se disputarán nueve de los diez encuentros de la fecha, con Fulham vs Wolherampton Wanderers abriendo el día, a partir de las 13:30 horas de España. Luego, seis partidos en simultaneo batallarán por la atención del público, desde las 16, con duelos como Tottenham Spurs vs Bournemouth, Liverpool vs Newcastle United, Manchester United vs Huddersfield Town, Leicester City vs Manchester City, Burnley vs Everton y Crystal Palace vs Cardiff City. Más tarde, desde las 18:15, Brighton Hove Albion recibirá al Arsenal que dirige Unai Emery para, finalmente, cerrarse la edición de 2018 del Boxing Day con Watford recibiendo en su estadio al Chelsea.

Boxing Day - Premier League 2018

13:30hs

Fulham vs Wolverhampton

16hs

Tottenham vs Bournemouth

Liverpool vs Newcastle United

Manchester United vs Huddersfield Town

Leicester City vs Manchester City

Burnley vs Everton

Crystal Palace vs Cardiff City

18:15hs

Brighton vs Arsenal

20:30hs