Juventus - Ajax: Choque de estilo parte II

El duelo más interesante de estos 4tos de final (con permiso del Barcelona - Manchester United y Tottenham - Manchester City) se traslada a Turín. La ciudad dónde se origina la hegemonía más larga de la historia del fútbol italiano, ¿El gobernador? La Juventus. El retador que plantará cara al multi-campeón del fútbol italiano es un equipo histórico, joven y con mucho talento: El Ajax de Ámsterdam. Así se sirve este apetitoso menú de martes de noches mágicas en el restaurante de The Champions.

La ida de esta eliminatoria - para sorpresa de muchos - terminó 1-1. Y sorpresa porque se creía que la Juventus era amplia favorita y saldría favorecida de la propuesta holandesa. Pues esto no ocurrió –Todo lo contrario – Ajax fue el claro dominador y el que impuso condiciones en Ámsterdam.

Pero cómo es habitual en Champions, el trámite no reflejó el resultado final. Si en el fútbol ganará el que más golpes conecta –Cómo en el Boxeo – Ajax se llevaba la pelea por decisión técnica.

Ziyech rodeado de jugadores de Juventus / Fotos: Twitter oficial Ajax

Las estadísticas no mienten: El conjunto holandés manejó el 61% de la posesión del balón, disparó en 19 ocasiones (seis a puerta) sobre los seis disparos de Juventus, dominó, y sometió a su rival con su filosofía de juego. Si Juventus ahora mismo está pasando a Semis (gol de visitante), mucho tiene que ver la falta de contundencia del equipo de Ámsterdam que fue amo y señor del primer partido (exceptuando lapsos específicos del encuentro).

Cómo se señaló en la primera edición de este “Choque de estilos” estaba la posibilidad de que Ajax logrará imponer condiciones mediante el pressing organizado, pero jamás se esperó que esa presión funcionara tan bien. Juventus quedó increíblemente dependiente del peso de sus figuras y su experiencia, pero en lo colectivo no pudo hacer nada. Fue superado y con creces.

Pero en el fútbol gana el que pega más fuerte

Mucho juego del Ajax, pero sin gran pegada. Le pasó ante en el Madrid en Holanda y le volvió a suceder ante Juventus en el mismo estadio. Pero ojo, porque vaya que logró reivindicarse en Madrid. Un conjunto con juventud pero de mentalidad ganadora. No es sólo estilo, es la convicción para llevarlo a cabo. Fieles a su filosofía pese a cualquier circunstancia.

En el golpe a golpe Juventus manda, tener a un jugador cómo Cristiano Ronaldo en tus filas es garantía de gol. Lo que impone el portugués en esta competencia es una anormalidad, coloca peso a favor de tu balanza por el simple hecho de tenerlo (Él y Messi son los únicos en todo el mundo con esta capacidad). En Holanda tuvo un partido discreto, pero aun así logró marcar diferencias y hacerse un hueco entre las figuras de su equipo.

El momento del gol de Ronaldo / Foto: Twitter oficial Juventus

Ajax no se replanteará

Cuesta creer que un conjunto que ha jugado de igual a igual ante clubes tan poderosos cómo Bayern Múnich, Real Madrid y la misma Juve; vaya a cambiar sus principios por la posible baja de Frenkie De Jong (El fichaje del Barça viaja, pero no sé confirma su presencia). Puede pasar que esperan un poco más y sean algo más cautelosos, pero la idea y filosofía no se cambia y el partido en el Bernabéu es la prueba: Ajax aguantó un poco más, pero nunca resignó el pressing o su trato delicado y especial con la pelota. El ADN no puede cambiarse de una semana para otra.

Juventus en la búsqueda de la desconexión

Si Ajax tiene la propuesta Juventus debe intentar desactivarla. La pregunta es: ¿cómo? ‘Pressing vs pressing’, ‘Cortar circuitos de juego y contragolpear’, ‘Combatir la posesión'. ¿Cómo? Es una pregunta complicada para los italianos, que son los que cargan con el peso de la serie: Son los favoritos, locales y tienen a las figuras más relevantes. Una mochila grande con mucho peso que está sobre las espaldas de Allegri, Cristiano y compañía.

Mucha fuerza y determinación

La fortaleza mental que tuvo la Vecchia Signora ante el Atlético de Madrid en Turín despejó muchas dudas. No es fácil remontar un 2-0 ante un conjunto cómo el Atleti del Cholo Simeone. Pero esos golpes recibidos en el Wanda y en Ámsterdam demostraron debilidades que pueden ser explotadas. Una es la inconsistencia: Juventus no es un equipo brillante con grandes presentaciones, ni mucho menos rendimientos sostenidos. Es un conjunto sólido, con grandes individualidades, una pegada demoledora y una determinación cómo pocos en la actualidad.

El planteo inicial de la Vecchia Signora será fundamental. Obligar a tu rival a jugar como quieres es la primera gran batalla/reto que debe ganar la Juve vs Ajax. El juego no perdona, un mal planteamiento significa dar lugar al error, y el error en estas noches de alto impacto se paga al cambio más insignificante.

Bajas importantes en ambos pero más en la visita

Ajax ya sabe lo que es visitar a un poderoso sin De Jong presente, fue ante Bayern Múnich en el Allianz Arena y culminó 1-1. Ese día Frenkie no pudo jugar por lesión y su rol en el centro del campo fue ocupado por Blind, dejando espacio en la zaga central a Wober.

Frenkie De Jong Foto: Twitter oficial Ajax.

El problema, es que en el encuentro contra Juventus hay otra baja muy importante, que es la de Nicolás Tagliafico. El argentino se perderá el duelo por acumulación de amarillas y esto es una pésima noticia para Erik Ten Hag. Nicolás es marca, garra, inteligencia táctica, sorpresa en ataque y un jugador que se adaptó a la filosofía del Ajax en un margen de tiempo cortísimo. Su baja junto a la posible de Frenkie son motivos suficientes para bajar el entusiasmo... ¿no?

Cuándo un conjunto tiene una idea bien arraigada y sólida, con una propuesta atractiva, plagada de jóvenes talentosos junto a jugadores experimentados, con la cantidad ideal de descaro y los pies bien puestos sobre la tierra. Debes tener cuidado. Este Ajax no tiene nada que perder, Juventus sí - y mucho - así que subestimar a los holandeses por dos bajas (fundamentales) sería el peor error que pueden cometer los Bianconeros.

Solidez, contundencia y experiencia

A las armas que presenta el joven Ajax la Juve muestra sus garras y dientes cómo un verdadero campeón: experiencia y pegada. Por más joven que sea un luchador, el plus de ser longevo en algún ámbito no tiene comparación. Pasa en el fútbol y pasa en la vida, un viejo abogado es un zorro; uno nuevo es un novato. El olfato no es el mismo. Los Ronaldo, Mandzukić, Bonucci, Pjanić saben de esto - en especial Cristiano -.

Pero no es suficiente la pegada

No siempre ganarás por tu contundencia, eso puede servirte cómo solución a un problema determinado pero no para sostenerse. No puedes apostar por ello. Juventus deberá tener un buen rendimiento para superar a los holandeses. Si son superados y sometidos cómo en la ida, tendrán que aferrarse más que nunca a los vuelos salvadores de Szczęsny, a los goles de Cristiano y a las esporádicas transiciones defensa-ataque que dispondrán.

Una variante táctica

Sería interesante ver un cambio en la pizarra por parte de Allegri. El sistema del primer encuentro no funcionó, Ajax conquistó el campo y sobretodo el medio sector. Con Schone, Frenkie y el incansable Van de Beek que secó e hizo deslucir a Pjanic. Obligándolo a exprimirse en defensa y limitándolo en su función: Hacer jugar a la Juve.

Cuando el Bosnio no está bien afecta muchísimo el funcionamiento Bianconero. Es por esto que el rol y el posicionamiento de Donny – Van de Beek – Es clave. Incluso más que la labor de Frenkie De Jong, que por cierto, fue por lejos el mejor del primer partido.

Donny Van de Beek en la Eridivisie / Foto: Twitter oficial Ajax

El DT italiano (Allegri) es un estratega formidable, y su amplio repertorio táctico es reconocido. No es un DT predecible, todo lo contrario; es uno de los técnicos con más recursos del fútbol europeo. A ver si logra darle la vuelta para ganarle la batalla táctica a Ten Hag, que es un hueso duro de roer.

El técnico revelación de la temporada

Ese es Erik ten Hag. Ubicándose entre los ocho mejores de Europa, peleando por todos los títulos posibles; y practicando un fútbol esplendido, digno de una composición de música clásica. Su trabajo no es increíble ni notable, ya pasa a ser inconmensurable. Es inmedible. Planteando estrategias diversas desde los cimientos de su ideología de juego. Porque sí, Ajax juega de una forma y con un once que se conoce de memoria. Pero los planteamientos deben variar para no caer en la simpleza de la rutina y no volverse previsible.

Erik Ten Hag en rueda de prensa / Foto: Twitter oficial Ajax

Pronósticos reservados

El fútbol nos ha demostrado que lo inimaginable y los sueños son más que factibles. No existen los imposibles y cualquier cosa - por muy improbable que sea - puede suceder. Ajax puede golear mañana, Cristiano puede errar goles de amateur; Juventus puede pasear a los holandeses cómo nunca, el encuentro puede ser un aburrido 0-0, un partidazo sin goles o por el contrario un 3-3 con tantos para todos los gustos y colores. ¿Por qué no? La posibilidad siempre está latente. El resultado es desconocido y por eso este deporte es tan hermoso. La incertidumbre reina hasta el final.

Pero sí hay un par de cosas seguras: El choque de estilos no variará, Ajax intentará someter con su idea y la Juventus buscará contrarrestarla. Pero hay algo mucho más seguro, y es que “el juego” –Como siempre – Hará de juez, impartirá su “justicia” intentando imitar a la Diosa Astrea. La misma que iba con una balanza en la mano, una espada y una venda en los ojos. Lo paradójico de este símil, es que el juego no imparte justicia porque no la entiende. No la concibe. Su justicia se basa en la verdad inquebrantable de hacer goles. Goles que se colocan en la balanza, lleva la venda porque no le importa mucho el cómo (La justicia no tiene vista) y castiga con la espada a los derrotados; en este caso: ser eliminados.

Ese cómo sólo importa a los amantes del juego, aquellos que pasan horas y horas analizando una jugada o los movimientos de determinado jugador en un circuito preestablecido por un entrenador. No queda nada más qué decir. Sólo disfrutar de este hermoso choque de estilos que se disputará en la ciudad de Turín.