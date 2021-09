Cristiano Ronaldo tuvo su regreso soñado

​Un día se hizo realidad uno de los regresos más esperados de la historia contemporánea de este deporte. Cristiano Ronaldo volvió a pisar el césped de Old Trafford vistiendo la camiseta del Manchester United, esa con la que escribió muchas de las páginas más gloriosas de toda su historia.

Se jugaba la jornada 4 de la Premier League y, si bien Ole Gunnar Solskjaer había confirmado en conferencia de prensa previa que Cristiano tendría minutos de juego ante Newcastle, no se sabía si eso llegaría con el portugués siendo titular o ingresando desde el banquillo.

Finalmente, Solskjaer daba a conocer los once titulares y aparecía el nombre más esperado: Cristiano Ronaldo. El portugués jugaba desde el inicio en su regreso a Old Trafford, en la posición de delantero central, con Jadon Sancho y Mason Greenwood a sus costados. Por el centro del campo, el compatriota de CR7, Bruno Fernandes, junto a Paul Pogba y Nemanja Matic, quien reemplazaba a Fred, imposibilitado de jugar debido al conflicto entre la FIFA y la Premier League por la decisión de esta última de no ceder futbolistas para la última jornada de Eliminatorias de CONMEBOL.

CR7 está de regreso | Foto: Manchester United

El encuentro comenzaba como se esperaba, con el Manchester United vistiéndose de protagonista y el Newcastle plantando un bloque defensivo muy numeroso y cercano al límite de su área, intentando bloquear cualquier ataque por el centro y obligando a los dueños de casa a abrir el juego por las bandas. En esa dinámica, el United tenía muchos problemas para lograr generar peligro suficiente para abrir el marcador.

Muy de a poco, los locales iban encontrando algunos espacios para rematar a portería, con el propio Cristiano Ronaldo intentando una volea que estuvo lejos de incomodar a Woodman. Newcastle se mantenía firme en su idea de empujar al United hacia las bandas, y ahí había muchos problemas para los de Old Trafford, ya que Sancho y Greenwood jugaron a pierna cambiada, con el ex Borussia Dortmund mostrando serias dificultades para acomodarse a esa posición.

El festejo soñado

Cerca del final del primer tiempo, con un monólogo por parte del Manchester United, se produjo el grito tan esperado, el festejo postergado por más de diez años. Greenwood se perfiló para su pie izquierdo, probó suerte con un remate que se le escapó al portero rival y allí apareció Cristiano Ronaldo para empujar el balón a gol, desatando la euforia total entre el público de Old Trafford.

Cristiano Ronaldo marcó en el cierre del primer tiempo | Foto: Premier League

El complemento traería sorpresas, ya que casi sin merecerlo, Newcastle conectaba un contragolpe letal que acabaría en gol del lateral derecho español, Javier Manquillo. Todo era algarabía en un Old Trafford que, de repente, quedaba silenciado ante lo inesperado del empate. Habiéndose mostrado más pasivo en el segundo tiempo, el United debió recuperar el nivel del primer tiempo para poder recuperarse de ese golpe.

En ese contexto, a instantes de la hora de juego, apareció nuevamente el hombre de la tarde. Una buena salida con precisión de los ‘Red Devils’ derivó en una gran asistencia de Luke Shaw para Cristiano Ronaldo, y el portugués remató con fuerza entre las piernas del guardameta rival. Volvía a estar en ventaja el Manchester United, pero aún no había aires de tranquilidad en el ‘Teatro de los Sueños’, ya que el Newcastle era peligroso al contragolpe.

Bruno también dijo presente

Sin embargo, en los minutos finales, la tarde de Manchester se volvió totalmente portuguesa gracias al hombre que se ha convertido en el mejor fichaje de la era post Sir Alex Ferguson: Bruno Fernandes. El volante recibió cerca de la medialuna del área y envió el balón a dormir cerca del ángulo superior derecho de la portería, haciendo subir así el 3-1 que les daba respiro a los aficionados del United.

Cristiano y Bruno, alegría portuguesa para el United | Foto: Manchester United

Quedó tiempo para una pincelada más de los ‘Red Devils’, con una gran combinación entre Pogba y van de Beek, Martial dejó pasar el esférico y Jesse Lingard abrió el pie para decretar el 4-1 final. Con el triunfo, el Manchester United subió a la cima de la tabla de posiciones, con 10 puntos, escoltado por Manchester City, Brighton y Tottenham.

Los dirigidos por Ole Gunnar Solskjaer volverán a saltar al campo de juego el próximo domingo 19 de septiembre, frente al West Ham, mientras que los ‘Magpies’ intentarán reponerse de esta derrota unos días antes, el viernes 17, al recibir en su casa al Leeds United.