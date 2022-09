Previa general de la jornada 9 de la Premier League 2022/23

Nueva fecha de la Premier League 22/23, tras las anteriores, Arsenal, Manchester City y Tottenham son los principales animadores en la nueva temporada del fútbol inglés. El derbi de Londres y el derbi de Mánchester son los partidos más importantes de la jornada, el primero se juega el sábado 1 de octubre y el otro al día siguiente.

El Chelsea llega con nuevo entrenador y buscará seguir escalando en la tabla de posiciones. Harry Kane aumenta su leyenda goleadora, el experimentado delantero de los ‘Spurs’ acumula 189 tantos, una auténtica locura. West Ham, Nottingham Forest y Leicester están complicados con la permanencia y no tienen margen de error. La jornada iniciará este sábado 1 de octubre con el partido entre Arsenal y Tottenham y concluirá el lunes 3 de octubre de con Leicester vs. Nottingham Forest.

La jornada del sábado 1 de octubre cuenta con dos partidos intrigantes, el primero el derbi de Londres, el más importante post fecha FIFA a las 13:30 y el Chelsea quiere seguir escalando posiciones a las 16:00.

-Arsenal vs. Tottenham: El Arsenal goleó 3-0 al Brentford y se afianza en la cima con 18 puntos. El Tottenham goleó 6-2 al Leicester y Harry Kane sigue aumentando su leyenda goleadora con 189 tantos. El experimentado delantero inglés quiere causar estragos en el derbi de Londres a la 13:30. Los ‘Spurs’ marchan terceros con 17 puntos.

-Crystal Palace vs. Chelsea: Los ‘Blues’ no tuvieron actividad en la jornada anterior, Graham Potter se estrenará como nuevo entrenador del Chelsea en la Premier League. Las águilas tampoco disputaron el partido ante el Brighton, el mismo fue aplazado debido una huelga ferroviaria. Partido clave para ambos equipos en sus respectivas aspiraciones deportivas a las 16:00.

La jornada del domingo 2 de octubre cuenta con dos partidos emocionantes, el derbi Mánchester a las 15:00 y el partido entre Leeds y Aston Villa a las 17:30.

-Manchester City vs. Manchester United: El derbi de Mánchester también acapara los reflectores en la jornada del domingo 2 de octubre. Manchester City goleó 3-0 a Wolverhampton y Manchester United no tuvo actividad. El segundo partido más importante se juega a las 15:00.

-Leeds vs. Aston Villa: El Leeds tampoco tuvo actividad cuenta con dos partidos aplazados y el Aston Villa ganó 1-0 al Southampton el viernes 16 de septiembre. Ninguno tiene margen de error en la lucha por no complicarse con la zona del descenso a las 17:30 el domingo 2 de octubre.

La novena jornada concluirá el lunes 3 de octubre a las 21:00, ambos equipos están complicados con la zona del descenso.

-Leicester vs. Nottingham Forest: El Nottingham Forest no encuentra el rumbo, perdió 3-2 ante Fulham el viernes 16 de septiembre, antes del parón por la fecha FIFA. Por su parte, el Leeds tiene dos partidos aplazados. Ambos equipos no tienen margen de error el lunes 3 de octubre a las 21:00.

Competiciones UEFA para los equipos ingleses

Cuando concluya la novena jornada, los equipos ingleses se enfocarán en las competiciones europeas, la tercera jornada se desarrollará del 4 al 6 de octubre. Con respecto al partido pendiente entre el Arsenal y el PSV finalmente se jugará el jueves 20 de octubre, aunque eso un debate aparte

Martes 4 de octubre (UEFA Champions League – Fase de grupos – Jornada 3)

Liverpool vs. Rangers (grupo A, jornada 3, 21:00)

Frankfurt vs. Tottenham (grupo D, jornada 3, 21:00)

Miércoles 5 de octubre (UEFA Champions League – Fase de grupos – Jornada 3)

Manchester City vs. Copenhague (grupo G, jornada 3, 21:00)

Chelsea vs. Milan (grupo E, jornada 3, 21:00)

Jueves 6 de octubre (UEFA Europa League y Conference League – Jornada 3)

Omonia Nicosia vs. Manchester United (grupo E, jornada 3, 18:45)

Anderlecht vs. West Ham (grupo B, jornada 3, 18:45)

Arsenal vs. Bodo/Glimt (grupo A, jornada 3, 21:00)