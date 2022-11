Busquets: "Estoy seguro de que podemos ganar el Mundial, es difícil, pero ese es nuestro objetivo"

El próximo miércoles 23 de noviembre, la Selección española debuta en en el Mundial de Qatar ante Costa Rica y espera hacerlo con mayor fortuna que en ediciones anteriores, pues La Roja ya sabe lo que es empezar un Mundial con el sabor amargo de la derrota. Sin ir más lejos, el año en que España se proclamó campeona del mundo, la Selección comenzó su andadura en el Mundial de Sudáfrica con una derrota ante Suiza 0-1 con gol de Gelson Fernandes.

Convence la selección

Una de las cuestiones que más inquieta a los aficionados es el nivel de la Selección. Son muchos los que ven débil a La Roja de cara al Mundial. En este sentido Sergio Busquets ha querido despejar las dudas: "Estoy seguro, con toda la sinceridad, de que podemos ganar el Mundial, sabemos que va a ser difícil, pero ese es nuestro objetivo, jugar siete partidos, lucharlos hasta el final y, por qué no, ganarlos". No obstante, el mediocentro de la Selección también se ha mostrado cauto: "Tenemos que ir primero paso a paso. Ahora el partido importante es el que tenemos mañana contra Costa Rica".

La Selección española en un entrenamiento | Twitter: Selección Española Oficial

El calvario de España con el debut

Para España, el primer partido siempre es complicado. A lo largo de la historia la Selección ha visto en varias ocasiones como su inicio en el Mundial no era el más esperado. Sin embargo, también ha sido la única capaz de romper con una tradición mundialista y es que ningún campeón del mundo empezó perdiendo, excepto España. Lo hizo en 2010 cuando perdió en su debut ante Suiza 0-1 y terminó ganando el Mundial ante Holanda con aquel gol de Iniesta que hizo vibrar a toda una nación. En este sentido, Busquets ha querido quitar hierro al primer partido: "Es posible que ganar el primer partido sea importante porque al final te da esa tranquilidad empezar con tres puntos y ver el grupo de una manera diferente, pero a la larga no te va a servir de nada porque ya hemos tenido la suerte de empezar perdiendo y ganar el Mundial, así que no influye demasiado, pero sí que te da ese puntito de tranquilidad que nos puede venir bien".

El estado de Ansu Fati

A nadie se le escapa que Ansu no atraviesa su mejor momento. Su calvario con las lesiones le ha pasado factura y no termina de encontrarse, no obstante, cuenta con la confianza de los jugadores y del entrenador para que termine haciéndolo y que su papel sea determinante para La Roja, así lo ha hecho saber su compañero Sergio Busquets: "A lo mejor no está teniendo todos los minutos que quería o que necesitaba en el club y la llamada del seleccionador para jugar el Mundial le ha dado un impulso, le ha dado un plus de confianza, energía, de ganas para demostrar lo que ha hecho anteriormente y de ser ese jugador diferente y especial que es. A partir de aquí, lo he visto muy bien toda la semana, en el partido amistoso que hicimos, en los entrenos y la confianza que tiene también de los compañeros y del míster creo que es muy importante para él, así que ojalá pueda estar a su mejor nivel para cuando el míster y el equipo lo necesiten y nos ayude muchísimo".

Ansu Fati ante Jordania | Twitter: Copa Mundial FIFA

El último Mundial de 'Busi'

El paso del tiempo va dejando en la estocada a jugadores que un día fueron importantes para su Selección y es que a veces la memoria en el fútbol es muy corta e injusta. No obstante, es un proceso natural por el que todos los jugadores pasan. En algún momento deberán ceder el testigo a las generaciones venideras y jugar su último partido de liga, su última Champions o su último Mundial. Algo parecido le ocurre a Busquets que, pese a haber sido el mejor 'cinco' tanto para la Selección como para el FC Barcelona, para muchos su nivel no es el que era. Así pues, ya se habla del último Mundial del catalán, algo a lo que él no ha querido darle demasiada importancia: "Estoy centrado en el Mundial. No voy a tomar una decisión ni antes ni durante ni justo al acabar. Yo he venido a disfrutar y que sea lo que tenga que ser, pero bueno, como tú puedes ver, estoy más cerca de que sea mi último de que pueda haber otro de aquí a cuatro años".

Busquets durante la rueda de prensa | Twitter: Selección Española Oficial

Ansiedad por el debut

El Mundial es una de las competiciones más importantes del panorama futbolístico, si no la que más, por tanto, no es de extrañar que los jugadores experimenten cierto nerviosismo. No obstante, pese a que para muchos sea el primer Mundial, prácticamente la mayoría de ellos juegan o han jugado en las competiciones de primer nivel de manera que ya saben lidiar con estas emociones. Así lo ha hecho saber Busquets: "La mayoría son jugadores importantes en sus clubes, clubes que juegan competiciones europeas al más alto nivel, también jugadores que han venido aquí y hemos estado jugando la Eurocopa que también es un evento muy importante y prácticamente parecido al Mundial, aunque el Mundial sea lo más grande. Vamos a estar todos apoyándonos para que salga de la mejor manera".

Por otro lado, Busquets, consciente de lo que supone un Mundial a nivel emocional, también ha mandado un mensaje para los jugadores menos experimentados, en el que los insta a que tengan confianza y hagan lo que saben hacer: "Tenemos que ser fieles a nuestro estilo y a lo que estamos haciendo en este tiempo que llevamos juntos con el entrenador. Intentar ayudar en todo lo que se pueda y al final cada uno tendrá que optimizar y ajustarse a estar en el mejor momento tanto mental como físico como de emociones y seguro que lo vamos a conseguir para eso estamos todos".

El único español con dos estrellas

Sergio Busquets ya fue campeón del mundo con España en el Mundial de Sudáfrica de 2010. Así pues, podría convertirse en el único jugador español en tener dos mundiales si La Roja consigue el título mundialista de Qatar 2022, algo que, tal y como él mismo ha expresado, le haría especial ilusión: "Siempre es una ilusión y un sueño poder pensarlo y poder estar en esa circunstancia de que pueda suceder".

Gavi y Pedri, preparados

Pedri y Gavi están llamados a ser los cicerones de la Selección en el Mundial de Qatar y todo el mundo se pregunta si están preparados para comandar a La Roja. En este sentido, Busquets ha profesado su confianza en ambos y ha declarado que "son dos jugadores muy jóvenes que han recibido muchos galardones y que han estado en un primer plano porque con su edad han sido capaces de demostrar un nivel muy alto y de que todo el mundo lo vea. Tener a jugadores así te puede ayudar a conseguir el objetivo y ojalá den su mejor rendimiento". No obstante, su compañero de equipo también ha querido liberarlos de la presión a la que están sometidos: "Ellos están aquí como cualquier otro jugador de la Selección para aportar su granito de arena, con sus condiciones, si el míster lo decide, siendo muy importantes y al final va ser un trabajo más bien de equipo que de individualidades".

Pedri entrenando | Twitter: Pedri González

El nuevo rol de Busquets

Si hace unos años Busquets formaba parte de la nueva generación de jóvenes que impulsaba el cambio generacional de la Selección, hoy su papel es bien distinto como jugador más experimentado y capitán de La Roja y así lo ha manifestado: "Sí es otro papel el que vengo afrontando y bueno intento ayudar a todo el mundo, ya lo intentaba hacer antes, quizás ahora con más experiencia y en un lugar diferente como es el de capitán, pero yo creo que somos una selección bastante fuerte. En todo lo que puedo intento ayudar, dar ejemplo, estar pendiente de todo el mundo para que se sienta muy útil y muy importante y yo creo que vamos por el buen camino, no solo yo también el resto de capitanes, que también tienen experiencia y yo creo que es así".

Busquets durante la rueda de prensa | Twitter: Selección Española Oficial

Champions no, Mundial sí

La base de la Selección española está formada por jugadores del Barça, pues es el equipo que más jugadores aporta con un total de 8 tras la reciente incorporación de Balde debido a la lesión de Gayà. Así pues, la pregunta no se ha hecho esperar: ¿Si no os ha dado para la Champions por qué para el Mundial sí? En este sentido, Busquets declarad: "Es diferente. Los eventos, el conjunto del equipo..., sí que como tú dices hay muchos jugadores del Barça, pero al final son filosofías, estilos diferentes, entrenadores diferentes, ambientes totalmente diferentes y bueno nos ha dado para muchas cosas con la selección, en el Barça también, en este caso en la Champions no por diferentes motivos, que no son iguales ni se tienen que repetir aquí y bueno cada uno intenta poner su granito de arena con sus condiciones, pero luego la fortaleza es la del equipo, es la idea y son totalmente diferentes", concluyó.