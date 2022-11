Guía VAVEL Estados Unidos: el verdadero "soccer" en acción

El Mundial de Qatar ya está aquí y con él también llegan las famosas guías de Vavel para que estén al tanto de todas las novedades y los antecedentes de cada selección. En este caso es el turno de Estados Unidos, una selección renovada que aún mantiene a sus veteranos y que forma una plantilla muy completa.

Los estadounidenses vuelven a disputar una Copa del Mundo después de perderse la edición de 2018 en Rusia tras realizar una pésima fase de clasificación en la CONCACAF en 2016 y 2017. Sin embargo, el fútbol de la selección americana ha mejorado con creces desde aquellos partidos eliminatorios, llegando al punto de que la mayoría de sus futbolistas juegan en equipos muy reconocidos a nivel Europeo.

El camino hasta Qatar

El método de clasificación para los países de la CONCACAF es muy diferente al europeo. En el continente americano la clasificación consta de dos partes. La primera recoge a ciertos equipos en seis grupos de cinco integrantes cada uno para que disputen una fase de grupos en la que el ganador deberá enfrentarse al líder de otro grupo y ganarse así una plaza en la tabla de clasificación directa. Por su parte, algunas selecciones como EEUU, México o Costa Rica tienen pase directo a esta segunda tabla debido a que no compiten en la misma zona geográfica.

Imagen de Pulisic durante un partido con su selección / Fuente: EEUU

Estados Unidos lo pasó bastante mal en esta segunda ronda. Tal fue el aprieto que los de Berhalter perdieron el último encuentro de clasificación frente a Costa Rica y su clasificación mediante el Octogonal de la CONCACAF tuvo que decidirse por la diferencia de goles. Finalmente, los estadounidenses se clasificaron como terceros con 25 puntos en su casillero.

La diferencia de goles fue positiva para ellos, ya que sus victorias solían ser con resultados abultados. Las dos últimas se dieron contra Honduras y Panamá, respectivamente y los resultados fueron 3-0 y 5-1. Ambas victorias se consolidaron en territorio estadounidense, lugar donde ‘las barras y las estrellas’ cierran un ciclo importante, dejando su feudo como sitio inexpugnable.

La preparación también cuenta

Este año, la Selección Estadounidense ha disputado varios encuentros amistosos donde las cosas no han salido del todo mal. En pleno mes de junio, Gregg Berhalter enfrentó a sus futbolistas contra Marruecos y Uruguay, ganando el primer envite y empatando a cero el segundo. Las sensaciones eran buenas, pero un empate en la Liga de Naciones contra El Salvador mermó un poco a los chicos.

Imagen del encuentro amistoso entre EEUU y Uruguay / Fuente: EEUU

Las estadísticas de Gregg Berhalter como técnico de Estados Unidos no son del todo malas. Entre amistosos, La Liga de Naciones, CONCACAF y la Copa Oro, el técnico oficializa unas cifras de 36 victorias, 10 empates y 10 derrotas con sus jugadores. Datos muy favorables para el cuadro americano en un momento de auge como país.

Gregg Berhalter y su peculiar formación

Los últimos amistosos de Estados Unidos han tenido una tónica muy similar que ha sorprendido a sus fanáticos. El técnico estadounidense busca siempre el dominio de balón, pero la posición de sus laterales es lo que llama la atención. Figuras como Dest o Yedlin abandonan los carriles y se posicionan como interiores en momentos ofensivos, lo que permite darle más profundidad al equipo cuando el juego está atascado.

Gregg Berhalter dirigiendo un duelo de la selección estadounidense / Fuente: EEUU

El esquema es el famoso 4-3-3 con dos extremos muy abiertos en el que su referencia de ataque es el delantero del Chelsea, Christian Pulisic. La posición de Pulisic también varía en torno al momento de partido, ya que Berhalter suele colocar al extremo como enganche para jugar de falso nueve y apoyar las internadas laterales con pases interiores y directos buscando la espalda del rival. No cabe duda de que Gregg Berhalter es un maravilloso entrenador en cuanto a tecnicidades, pero el equipo necesita algo más de velocidad si quiere hacer daño a sus compañeros de grupo.

Antecedentes mundialistas

Estados Unidos suele ser un fijo en las ediciones de este campeonato, pero en la última convocatoria se tuvo que lamentar su ausencia. La necesidad de triunfar en esta edición viene de lejos, ya que su mejor participación fue en la primera edición de la Copa del mundo en el año 1930, donde cayó en semifinales, pero logró mantener el tercer puesto. Desde aquel momento, EEUU no ha conseguido pasar de cuartos de final en ninguna de las ediciones posteriores.

Imagen del equipo estadounidense en el Mundial de 1930 / Fuente: Marca

Sin embargo, desde los 90 Estados Unidos solo ha faltado en una ocasión. Estos fueron los resultados de los últimos mundiales: 1990 (grupos), 1994 (octavos de final), 1998 (grupos), 2002 (cuartos de final), 2006 (grupos), 2010 (octavos de final), 2014 (octavos de final), 2018 (no clasificado).

Enfrentamientos con las selecciones de su grupo

La verdad es que los datos no ayudan mucho a la predicción de los partidos que se disputarán en este Grupo B. Los componentes del grupo son Gales, Inglaterra, Irán y Estados Unidos. Los americanos debutarán contra Gales el segundo día de competición, se verán las caras con Inglaterra el 25 de noviembre y cerrarán la fase de grupos contra Irán el día 29.

Imagen del amistoso entre Inglaterra y EEUU / Fuente: Inglaterra

Contra Inglaterra solo constan cinco encuentros oficiales, entre los que destacan una victoria inglesa por tres goles a cero en un amistoso en 2018 y la única victoria del cuadro americano que se consolidó en el 1950 en un duelo oficial de la Copa del Mundo donde EEUU logró la victoria por 1-0. En cuanto a Irán, solo han disputado un partido entre ellos que terminó cayendo la Selección Estadounidense por dos goles a uno en un duelo también mundialista, pero en este caso en Francia 1998.

Las estrellas del equipo

Entre todos sus futbolistas destacan en especial tres. El primero es Christian Pulisic. El delantero del Chelsea afronta esta Copa del Mundo con el reto de liderar a su selección hasta donde sea posible. En las eliminatorias previas al campeonato fue el máximo goleador del equipo con cinco tantos en su casillero, lo que lo convierte en un ídolo para su afición.

El segundo de ellos juega en el medio campo y milita en la Juventus de Turín. Con su particular pelo a lo afro, Weston McKennie es el dueño y señor de la medular estadounidense. Su gran envergadura junto a su calidad técnica son las dos características que más gustan a Gregg Berhalter.

Imagen de McKennie celebrando un tanto con la selección / Fuente: EEUU

El último futbolista es Tyler Adams. Otro centrocampista, pero que en este caso reside en Leeds y juega en el equipo de esa misma ciudad. Adams tiene un toque especial que le da versatilidad al equipo. Su presencia en el eje del terreno de juego hace que el juego de los suyos sea más estético a la vez que sabe posicionar a todos sus compañeros sin despeinarse.

Convocatoria y bajas notables

Porteros: Ethan Horvath (Luton Town), Matt Turner (Arsenal) Sean Johnson (NYCFC).

Defensas: Cameron Carter Vickers (Celtic F.C.), Shaq Moore (Nashville S.C.), Aaron Long (New York Red Bulls), Walker Zimmerman (Nashville S.C.), DeAndre Yedlin (Inter de Miami) , Sergiño Dest (A.C. Milán), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Antonee Robinson (Fulham F. C.) y Tim Ream (Fulham F. C.).

Centrocampistas: Tyler Adams (Leeds United F. C.), Kellyn Acosta (Los Angeles F. C.), Weston McKennie (Juventus F. C.), Luca De la Torre (R. C. Celta de Vigo), Brenden Aaronson (Leeds United F. C.), Yunus Musah (Valencia C.F.) y Cristian Roldán (Seattle Sounders F.C.).

Delanteros: Jesús Ferreira (F.C. Dallas), Jordan Morris (Seattle Sounders F. C.), Christian Pulisic (Chelsea F. C.), Gio Reyna (Borussia Dortmund), Josh Sargent (Norwich City F. C.), Tim Weah (Lille O. S. C.) y Haji Wright (Antalyaspor).

Gregg Berhalter ha formalizado una lista esperable donde la baja más destacada es el joven futbolista Konrad de la Fuente. Las aspiraciones de este equipo son muy altas y en Qatar quieren demostrar que el “soccer” también vale la pena.

Posible once de gala

En un Mundial las posibilidades de alinear distintos onces son infinitas, pero esta sería la formación de gala que Gregg Berhalter podría sacar para debutar ante Gales.