Previa Qatar vs Senegal: ambas selecciones no tienen más margen de error

Qatar decepcionó, cayó 2-0 ante Ecuador en el partido inaugural y se convirtió en la primera anfitriona que perdió en el debut mundialista. La selección catarí acumuló experiencia previa y aún no ha podido ratificarla en la Copa Mundial de la FIFA. Por su parte, Senegal también se quedó con las manos vacías.

La actual campeona africana tropezó 2-0 ante Países Bajos en un partido cerrado y tampoco tiene más margen de error. Sin Mané, el gran ausente por lesión, Senegal tiene que aprovechar mejor las ocasiones generadas, una derrota en la segunda jornada puede significar una eliminación anticipada en la fase de grupos.

Senegal y Qatar llegan con los deberes pendientes a la segunda jornada del grupo A, ninguna tiene margen de error en un partido crucial en Doha a las 14:00 hora española. La última justa mundialista con 32 selecciones sigue acaparando los reflectores. No hay enfrentamientos directos, por primera vez se enfrentan en la fase final del Mundial.

🎙 - Selected quotes from the pre-match press conference for our 🇶🇦 national team ahead of tomorrow's game against Senegal in Round 2 of the #FIFAWorldCup group stage#AllForAlAnnabi #Qatar2022 #AlAnnabi pic.twitter.com/IxtwcI7eZa