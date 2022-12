Francia pide cita con la historia

El último partido de los cuartos de final tocaba a la puerta. Tras la clasificación de Croacia, Argentina y Marruecos, el único billete que quedaba en juego para las semifinales se decidiría en un duelo tan trascendental como lo son siempre los Inglaterra vs Francia.

Un clásico del fútbol europeo que arrastra un sinfín de historias entre ambos países. Hoy, dos de las mayores potencias del fútbol se medían en el único enfrentamiento de esta ronda que enfrentaba a dos campeonas del mundo. Dos selecciones plagadas de estrellas que tuvieron como lance de honor el encuentro de dos de los mejores delanteros del mundo: Kane y Mbappé.

Hoy se terminaba de decidir quiénes serán los 4 equipos que se disputarán un hueco en la codiciada final del 18.

Alineaciones

Inglaterra: Jordan Pickford; Luke Shaw, John Stones, Harry Maguire, Kyle Walker; Declan Rice, Jordan Henderson, Jude Bellingham; Phil Foden, Bukayo Saka, Harry Kane (C).

Francia: Hugo Lloris (C); Jules Kounde, Raphael Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernandez; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé; Olivier Giroud.

Espadas en todo lo alto

Cabeza de cartel en el Estadio Al Bayt. Un duelo titánico entre 22 superestrellas que se resignaban a hacer las maletas todavía.

Empezaba el juego con una Inglaterra propositiva ante una campeona del mundo que tiene cayo en disputar este tipo de encuentros. Y desde el minuto uno se iba a ver claras las intenciones de los de Southgate: las opciones inglesas iban a depender de la conexión entre Kane y Saka. Rivales inexorables con sus clubes, socios implacables con su selección.

Por el lado francés, aunque las miradas las acaparase el ‘10’, nada del gran juego colectivo que forma Deschamps se entiende sin las botas de Antoine Griezmann.

El jugador del atlético es la pieza que convierte a selección francesa en un equipo. 26 pases con éxito en la primera parte, sólo 1 fallado. Y ahí, cuando el juego debe dar un paso al frente, es cuando más brilla.

Lo intentaba inicialmente Giroud de cabeza en uno de esos balones que sólo sabe rematar el ariete. Sin embargo, Antoine se iba a hacer notar apenas pasado el cuarto de hora.

La calidad de Francia puede hacer que una actuación no especialmente brillante caiga por su propio peso. Y eso fue lo que sucedió en la primera parte. Entrega del principito y golazo de Tchouaméni que mandaba el esférico al fondo de la red con un disparo desde fuera del área. Minuto 16 y Les Blues ya atesoraban ventaja.

El mediocentro del Real Madrid hizo el gol de su carrera / Foto: @equipedefrance

Pero estos mismos elogios podrían ser aplicables al cuadro británico. Si por el lado visitante era Grizi quien comandaba, en el bando de los leones es Kane quien pone tempo y espacio al juego. El ariete y capitán de Inglaterra fue, una vez más, el punto sobre el que giró la ofensiva de los isleños.

Lo intentaba el del Tottenham en una respuesta casi inmediata. Mano a mano contra su compañero de equipo, Lloris, tras un excelso pase filtrado de Saka que se quedaba a escasos centímetros de coronar una obra de arte.

Desde ahí, cogieron confianza los locales. Harry lo volvía a intentar en el 28' obligando a Hugo a sacar su mejor versión. No obstante, a pesar del paso atrás que tuvieron que dar los galos, el buen hacer de los blancos iba a tener que esperar, por lo menos, hasta la segunda parte para encontrar su recompensa.

Sólo podía quedar uno

Tras un enorme primer tiempo de ambos, todo quedaba por decidir en los segundos 45’. Y, aunque pareciese imposible, lo mejor del choque iba a venir tras la reanudación.

Si algo estaban consiguiendo los Three Lions, era empezar a poner nerviosa a una Francia que se había mostrado impasible durante todo el torneo.

Ya desde la primera pelota al espacio se veía que el duelo iba a coger un tono mucho más vertiginoso. La primera gran carrera de Mbappé hizo acto de presencia, la siempre fiable espalda de la muralla francesa empezaba a ser bastante concurrida y los designios tácticos se iban desbijuando con el pasar del cronómetro. Los primeros 5' fueron un ida y vuelta bastante emocionante.

Pese a ello, Inglaterra había sido mejor (y seguía siéndolo), y esto Francia lo sabía. Las internadas de los jugadores de banda cada vez amenazaban más a Lloris y la inquietud que corría por el cuerpo de los de Deschamps acabó estallando por partida doble.

Saka se fabricó un penalti de la nada sin que todavía se hubiese alcanzado el 55' y Kane, que iba a ser héroe ahora y villano poco después, enseñó como debe tirarse un penalti en una Copa del Mundo.

Kane puso el empate que daba alas a Inglaterra / Foto: @England.

Con el empate iban a venir las mejores ocasiones de los locales. Southgate, que parece que tenía razón cuando confesaba que tenían un 'plan anti-Mbappé', supo inclinar el campo hacia el área de los francos.

No tuvieron los gallos gran protagonismo durante los próximos 20'. Ni Kylian ni Démbele tuvieron una sola acción de ventaja en todo el partido, y ambos extremos se vieron en la obligación de crearse unas superioridades de caracter imposible de la absoluta nada.

Los ingleses se sentían cómodós con las cámaras enfocando constantemente el área francesa. Lo intentó Kane en repetidas veces y Maguire estuvo a un balón al poste de poner la ventaja para el equipo de las rosas.

Pero alguien tiene que ganar. El fútbol no entiende de merecimientos.

Giroud, discreto como poco durante todo los 90 minutos, apareció cuando se necesita que aparezca un 9. Griezmann, esta vez desde el costado, con un balón que sólo veía en su trayecto la cabeza del delantero del Milan, puso la asistencia que iba a dejar el definitivo 1-2.

Kane, de héroe a villano

Mientras que Olivier volvía a hacer historia, Kane se ganaba un lugar en el lado amargo del cuento.

Como bien he dicho antes, el fútbol no entiende de justicia. No importa que el capitán hubiese sido el mejor durante el partido. No importa que hubiese logrado el ansiado empate, ni que las esperanzas por volver a remontar pasasen por sus botas.

Theo, que vivió un tormento en defensa, volvía a cometer penalti a 10 minutos del final. Harry repetía el papel del protagonista. Mismo temple, mismo hábito para coger y dejar el balón. Misma carrera, pero un desenlace completamente diferente.

El delantero, que había sido implacable en el primer gol, lanzaba el balón fuera del estadio desde los 11 metros.

Un momento inconsolable para el ariete / Foto: @fifaworldcup_es

Una desesperación inmensa a poco de pitar el final. Una losa que pesó demasiado en la moral británica. Pese a que Inglaterra cerró uno de los mejores encuentros del torneo, parece que está destinado a perder siempre en el único partido que tiene que ganar.