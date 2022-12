Previa Inglaterra vs Francia: duelo europeo

La semifinal está a la vuelta de la esquina. Por el lado derecho del cuadro llega el partidazo entre Inglaterra y Francia, quienes conocerán quien espera en la semifinal ya que Portugal y Marruecos se verán las cara en e horario de las 16:00. Ambas selecciones con expectativas de llegar a dicha ronda, nos dejarán un bonito duelo europeo que para el espectador neutro será muy bonito de disfrutar.

Situación de ambas selecciones

Inglaterra viene de arrollar en fase de grupos y en octavos de final. Pasó como primera de grupo con dos victorias (Irán y Gales) y un empate (Estados Unidos). En la ronda eliminatoria goleó a Senegal por 3-0 con goles de Henderson, Harry Kane y Bukayo Saka. Está destacando por la gran asociación de sus futbolistas desde que comenzó el torneo y por la juventud de algunos de ellos como el mencionado jugador del Arsenal y Jude Bellingham.

Francia por su parte sigue siendo de las favoritas a alzarse con el título de campeona del mundo. Y más tras caer Brasil en el día de ayer. El conjunto galo viene también de ser primera de grupo con dos victorias (Australia y Dinamarca) y una derrota (Túnez). En octavos de final se encontraron a una Polonia que no hizo mérito para llevarse el encuentro. Los chicos de Didier Deschamps vencieron por 3-1 con gol de Olivier Giroud que, ahora si, se convirtió en el máximo goleador de Francia y con doblete de Kylian Mbappe.

Antecedentes

Ambas selecciones se han visto las caras en 31 ocasiones a lo largo de su historia. La balanza se decanta por Inglaterra con 17 victorias, cinco empates y nueve derrotas. Aunque cabe recalcar que Francia en los últimos ocho encuentros solo ha visto la derrota en un ocasión, ganando así, cinco de ellos y empatando dos. Esto quiero decir que, aunque los británicos tenga la balanza positiva, en los últimos tiempos los galos han sido mejores. Sea como sea, ambas nos dejarán un gran partido.

Se han enfrentado en 24 amistosos, dos Mundiales, tres Eurocopa y dos clasificatorios para la Eurocopa. El duelo entre ambos más reciente se remonta hasta 2017. El encuentro fue amistoso y se disputó en el Stade de France con un resultado favorable a la selección local por 3-2 con goles de Umtiti, Sidibé y Dembele por parte de Francia y doblete de Harry Kane por parte de Inglaterra.

Francia celebrando gol en el amistoso de 2017 / Foto: Getty Images

Declaraciones

El seleccionador inglés, Gareth Southgate, habló ante los medios en la rueda de prensa previa: ''En 2018 no sabíamos qué se podía esperar de nosotros. Ahora pensamos que podemos ganar, tenemos más experiencia, la de aquel Mundial, pero también la de la Eurocopa del año pasado, cuando alcanzamos la final, que perdimos por poco''. ''No jugamos contra un solo futbolista, Francia es un equipo fantástico y somos conscientes de su calidad'', dijo sobre Francia y refiriéndose a que no solo juega Kylian Mbappe, que es ahora la máxima estrella francesa.

El seleccionador francés, Didier Deschamps, también habló ante los medios en la rueda de prensa previa el encuentro: ''Tenemos que buscar la serenidad mañana como desde que comenzó el torneo. Son unos cuartos de final del Mundial, no hay estrés ni nada por el estilo. Estamos encantados. Los jugadores tienen que disfrutar en el campo mañana''. ''Inglaterra es un equipo que hace mucho daño al contragolpe. Ha marcado en el Mundial muchos goles de esta forma. Tienen mucha calidad'', añadió sobre el rival.

Árbitros

El encargado de dirigir el encuentro será Walter Sampaio. El brasileño estará acompañado en las bandas por los auxiliares Bruno Boschilia y Bruno Pires y como cuarto árbitro tendrá a Mohammed Abdulla. En la sala VAR estará encargado Nicolás Gallo asistido por Juan Martínez, Neuza Back y Alejandro Hernández.

Walter Sampaio arbitrando en Qatar 2022 un cruce de octavos de final / Foto: Getty Images

¿Cuándo, cómo y dónde ver el partido?

El encuentro se celebrará el viernes 10 de diciembre de 2022 correspondiente a la ronda de cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. El partido es a las 20:00 horas. El escenario de este encuentro será el Al Byat Stadium y se podrá seguir a través de Gol Mundial.

Posibles onces

Alineación de Inglaterra: Pickford; Trippier, Harry Maguire, John Stones, Luke Shaw; Jude Bellingham, Declan Rice, Henderson; Bukayo Saka, Sterling, Harry Kane.

Alineación de Francia: Lloris; Theo Hernández, Upamecano, Varane, Jules Koundé; Rabiot, Tchouaméni, Dembele, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud.