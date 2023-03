Julián Álvarez extiende su vínculo con el Manchester City

Ha sido una temporada llena de emociones para Julián Álvarez, sin duda alguna. El delantero emigró de River Plate a Manchester City sin escalas, marcó un gol en cada competencia que disputó el club inglés, jugó el Mundial de Qatar 2022 con Argentina, se coronó campeón del mundo y fue uno de los goleadores del torneo.

Pese a todo esto, Guardiola no le ha dado los minutos que, se supone, un jugador de tal calibre debería tener. Primero, el entrenador español no negocia su idea, y segundo que el dueño del puesto de delantero central es, incuestionablemente, Erling Haaland, por lo que a la Araña le queda esperar su turno o conformarse con jugar en una posición que no es la suya, como ser extremo.

Por este motivo, comenzaron a surgir infinidad de rumores sobre una posible salida a final de temporada, buscando los minutos que necesita una carrera en ascenso como la de Julián. Sin embargo, el Manchester City anunció que llegaron a un acuerdo con el argentino para que continúe en el club hasta junio de 2028.

Con este nuevo acuerdo, Julián ha pasado de ser uno de los peores pagos del plantel a ubicarse en la misma línea que, por ejemplo, Ederson Moraes y Nathan Aké. De esta forma, la presión pasa a Erling Haaland y saber qué será del futuro del noruego, por el que el PSG está dispuesto a desembolsar los 200 millones de euros de su cláusula de rescisión para reunirlo con Kylian Mbappé.

Los números de Julián Álvarez

Desde que llegó al Etihad Stadium, Julián disputó 1600 minutos repartidos en 33 compromisos, de los cuales fue titular en catorce e ingresó como suplente en los otros 19. Lleva marcados 10 goles, brindó tres asistencias y recibió una tarjeta amarilla.

Con la Selección Argentina, país que estará visitando en los próximos días para celebrar una vez más el Mundial de Qatar 2022, viene de marcar cuatro goles en esa competencia y sumar su segundo título con la Albiceleste, ya que tiene también en su vitrina la Copa América 2021.