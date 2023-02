El Manchester City empata en Leipzig y se lo jugará todo en la vuelta

Las fases eliminatorias de Champions League siempre dejan grandes noches de fútbol para el aficionado, equipos que a priori no son favoritos ganan contra todo pronóstico, grandes favoritos se dan de bruces con la realidad y no consiguen pasar ni a cuartos de final o equipos dominantes que afirman su gran nivel.

Para iniciar la andadura en la fase final de la Champions League, el Manchester City se ha enfrentado al RB Leipzig, equipo con el que ya se vio las caras en fase de grupos de la pasada Champions League, en la que en la ida, los ingleses aplastaron a los alemanes 6 a 3, pero en la vuelta los de la bebida energética consiguieron darle la vuelta a la situación consiguiendo una victoria por 2 a 1.

En esta ocasión, ambos equipos llegaban a este partido con muchas dudas en cuanto al juego, los de Guardiola viendo como el título de liga cada vez está más lejos y el RB Leipzig encadenando una serie de partidos con rendimiento irregular, descolgándose por la pelea del título y cayendo de puestos Champions.

Los de la bebida energética saltaron al campo con una alineación en la que Janis Blaswich defendía la portería; acompañado de Lukas Klostermann, Willi Orban, Joško Gvardiol y Marcel Halstenberg en la defensa; Xaver Schlager y Konrad Laimer como mediocentros posicionales; Timo Werner, Emil Forsberg y Dominik Szoboszlai acompañando al delantero; André Silva en la punta de ataque.

En cambió, Pep Guardiola alineó un once lleno de viejos conocidos para el técnico catalán: Ederson bajo los tres palos; defensa compuesta por Nathan Aké, Rúben Dias y Manuel Akanji; Carrileros para Jack Grealish y Kyle Walker; Línea de medios con Rodri Hernández, Bernardo Silva, Riyad Mahrez e İlkay Gündoğan; Erling Haaland como referencia ofensiva.

Asedio del Manchester City

Los Primeros minutos del encuentro los alemanes no tuvieron nada que hacer frente a un Manchester City que no paraba de amenazar su portería, pero ‘gracias’ a una mala noche de Erling Haaland, los de Marco Rose seguían sin recibir ningún gol. En el minuto 27’, y tras una mala salida de balón de Schager, Mahrez no perdonó la oportunidad y marcó gol, abriendo el marcador y adelantando a los suyos en el partido. La única vez en la que Ederson tuvo que hacer una estirada en el primer tiempo fue al final del mismo, a un disparo de Timo Werner.

Mahrez celebrando tras abrir el marcador | Foto vía: Getty Images

Reacción del RB Leipzig

Tras la vuelta del descanso, el Leipzig parecía otro equipo. Jugaba de tú a tú con el Manchester City, muchas veces saliendo victorioso de las pugnas. No paraban de crear oportunidades de gol, parecía que los Sky Blues habían llegado dormidos de los vestuarios. En el minuto 70’, Joško Gvardiol consiguió rematar un córner completamente solo, haciendo el empate y definitivo 1 a 1 en el marcador.

Gvardiol marcando gol | Foto vía: Getty Images

En los minutos finales del encuentro, el Manchester City, pese a no hacer un solo cambio en todo el encuentro, dio un paso al frente, pero la poca precisión de cara a portería pasó factura y no consiguieron pasar del empate.

Se decide todo en la vuelta

El Etihad Stadium será testigo de un partido en el que el Manchester City tendrá que dar lo mejor de sí si quiere seguir vivo en la máxima competición europea entre clubes. La vuelta será el 14 de marzo, fecha señalada en rojo en el calendario por todo aficionado Sky Blue.