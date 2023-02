Vini Jr, el mejor jugador del mundo

El Mundial de Clubs concedió a Vini Jr su primer balón de oro y, aunque no sea el de France Football, sirve para dar un golpe encima de la mesa y continuar haciendo historia.

El mundo ama a Vini Jr

El comienzo del nuevo año no ha sido ni mucho menos sencillo para Vini Jr. El brasileño ha tenido que soportar amenazas extradeportivas, agresiones de sus propios colegas de profesión, insultos racistas en cada campo que ha visitado, burlas de futbolistas mediocres que buscaban su minuto de gloria a consta del mejor futbolista del mundo… Pero, ante todo ello, Vini Jr se ha mantenido callado. Sí, amigos sí, por imposible que parezca, un chaval de tan solo 22 años al que se le ha colgado de un puente un muñeco con su camiseta; al que se le ha pegado una patada prácticamente sin balón que le podría haber acarreado una lesión; al que se le ha pasado un escudo por la cara; al que se le ha perseguido durante los 90 minutos de un partido de fútbol haciéndole muecas para llamarle llorón… ese chaval ha guardado silencio y, aun así, se sigue afirmando en una infinidad de medios de comunicación que es él el provocador.

Vini Jr, balón de oro del Mundial de Clubs I Imagen: Getty Images

Ancelotti, su entrenador y amigo, dio en el clavo en la previa del Mundial de Clubes. El técnico italiano fue claro y conciso: “El problema es del fútbol español, Vinicius es la víctima”. Efectivamente, Carletto. Por fin alguien enunció la realidad. Futbolistas como Raillo han salido a dar declaraciones afirmando que si todo el mundo tiene problemas cono Vini Jr, a lo mejor, el problema lo tiene él. Señor capitán del Mallorca, quizás usted debería consumir más fútbol internacional; quizás debería repasarse la Champions 21/22, en la que Vini Jr no tuvo ningún problema absolutamente con nadie y, sin embargo, dio una auténtica exhibición frente al Shakhtar, frente al City en el Etihad y, como no podía ser de otra manera, frente al Liverpool en la final, una final en la que, por cierto, marcó el tanto que otorgó la decimocuarta Champions League al Real Madrid. Entonces, como bien formula el hombre del puro, ¿cuál es el verdadero problema? En el Mundial de Clubes que acaba de disputarse, se ha podido observar el respeto de todos los rivales y de la afición en Rabat por el brasileño. La grada se rendía en vítores al mejor futbolista del mundo cada vez que tocaba el esférico; los rivales aprovechaban cualquier pausa en el transcurso del partido para pedirle la camiseta… en definitiva, el mundo entero o, al menos, todos los que saben apreciar este deporte aman a Vini Jr.

Vini hablando con Ancelotti I Imagen: Getty Images

No obstante, ese amor no es ni mucho menos unidireccional. No lo es porque en este mundialito hemos podido ver si no la mejor, una de las mejores versiones de Vini Jr. El niño maravilla del Real Madrid ha desbordado, ha encarado, ha driblado, ha recorrido esa banda izquierda que ya tiene un dueño indiscutible en el Real Madrid y, sobre todo, ha marcado. Sí, han oído bien, Vini Jr ha anotado tres tantos en dos partidos disputados. Ese mismo futbolista del que decían que no tenía gol, que no sabía definir, que se le hacía de noche cuando se aproximaba a la meta enemiga… ese mismo chaval de 22 años ha liderado a su equipo siendo el máximo goleador del Real Madrid, junto a Valverde, en el torneo que les alza como campeones del mundo.

Las estadísticas no engañan

Prosiguiendo con la absoluta relevancia que ha jugado el 20 blanco en este torneo internacional, cabe destacar que, en la noche de ayer, Vini Jr superó a Leo Messi como el futbolista más joven de la historia en marcar un doblete en un Mundial de Clubes. El argentino había puesto el listón ciertamente alto, anotando dos goles en esta competición con tan solo 24 años; sin embargo, este niño maravilla que viene rompiendo todos los récords que encuentra a su paso se ha encargado de destronarle y subir el listón más aún con su temprana edad de 22 años.

Parece una auténtica locura, pero con esa edad Vini Jr ya ha ganado una Champions, siendo decisivo en la final; ha levantado dos Mundiales de Clubes; ha conseguido dos ligas; y dos Supercopas de Europa. ¿Acaso este es un palmarés usual en un niño de esta edad? Claro que no, este chaval está destinado a alzarse con la corona del fútbol mundial y su historia ya ha comenzado a escribirse.

¿Quieren hablar de datos? Hablemos. ¿Quieren hacer comparativas con otros futbolistas? Hagámoslas. Comenzando por los datos, en lo que llevamos de temporada, Vini Jr suma 16 tantos con la elástica madridista, convirtiéndose de este modo en el máximo artillero del Real Madrid en esta campaña. Esta cifra hace que el brasileño se sitúe dos goles por encima de Leo Messi. ¿No les resulta sorprendente? El “mejor jugador de la historia de este deporte”, según algunos, no es capaz de superar en cuanto a números a un futbolista del que muchos se reían, se burlaban y prácticamente convertían en meme. ¿Ahora que van a decir todos ellos? Quizás, en estos momentos, deberían reparar en que Leo Messi juega en una liga infinitamente inferior a LaLiga Española, con rivales que, en España, pelearían por el ascenso a Primera RFEF; asimismo, deberían reparar en que Messi está rodeado de futbolistas que conforman un “dream team” creado a golpe de talonario, tales que Neymar o Mbappé, entre otros; mientras que, Vini Jr comparte dupla ofensiva con Karim Benzema que, a pesar de ser el vigente Balón de Oro no está ni mucho menos en su mejor nivel y, de hecho, en ocasiones, está resultando un lastre para el equipo. Las estadísticas no mienten y, por mucho que les duela a algunos, Vini Jr, actualmente, es mejor futbolista que Leo Messi.

Gol de Vini Jr en el Mundial de Clubes I Imagen: Getty Images

Del mismo modo, cabe destacar que desde que se filtró el rumor de que Kylian Mbappé sería futbolista del Real Madrid, las comparaciones han sido inevitables entre el francés y el brasileño. Una gran mayoría de “entendidos” de este deporte afirmaron abiertamente que sin duda un trueque entre ambos resultaría beneficioso para los intereses del Real Madrid, pero analicen el debate detenidamente y saquen sus propias conclusiones. ¿Quién de los dos tiene una Champions? Cuando ambos se han visto las caras en diferentes eliminatorias… ¿quién ha resultado vencedor? Y, una vez reflexionen y respondan a estas preguntas, reparen en si ustedes preferirían para su equipo a un futbolista de talla mundial que vendió su sueño por un cheque en blanco y una jaula de oro y diamantes; o a un futbolista que muere por su camiseta en cada partido, en cada acción, en cada balón dividido… a un futbolista que desde que llegó a la capital española no ha dejado de recibir agresiones, insultos y amenazas y, sin embargo, el continúa centrado en elevar a su Real Madrid a la cima del fútbol Mundial; a un futbolista que ha recibido ofertas multimillonarias, entre ellas una del PSG, pero él ha preferido seguir cumpliendo un sueño, seguir bailando y besando ese escudo que tan bien le queda en el pecho tras de cada gol. Ahora sí, decidan, un servidor lo tiene bastante claro, pero cada uno es libre de sacar sus propias conjeturas.

Mbappé y Vini Jr I Imagen: Getty Images

El mejor futbolista del mundo no está solo

Con vistas a ir cerrando este artículo que, en realidad, debería ser eterno en agradecimiento a los sentimientos que genera este chaval en toda la afición madridista, cabe cerrar el texto hablando del apoyo de sus compañeros.

Si bien comenzaba exponiéndose la declaración de Ancelotti en defensa de su futbolista; en la noche de ayer, sin duda, lo más destacado fueron las palabras de Antonio Rüdiger. El alemán ha encontrado en el bueno de Vini Jr a un hermano pequeño al que cuidar, proteger y, sobre todo aconsejar. Su relación deportiva y extradeportiva es increíblemente buena y, tras la final del Mundial de Clubs, Rüdiger se encargó de evidenciarla. En una entrevista en la que el alemán, aún verde con el español, utilizó el inglés para expresarse y responder a las preguntas; finalmente, decidió acabar empleando el español para abordar el tema de su amigo y, como ocurre sobre el verde, Antonio fue contundente: “Esto te lo digo en español, Vini es un futbolista muy especial, en el 1 contra 1, para mí, es el mejor del mundo”.

Baile Rüdiger y Vini Jr I Imagen: Getty Images

Pero no solo Rüdiger ha salido en los últimos días elogiando y defendiendo al brasileño, sino que jugadores como Joao Félix y Dani García, también hicieron lo propio. El portugués afirmó sin miramientos que la cacería y la persecución que está sufriendo el jugador franquicia del Real Madrid simplemente responde a una impotencia del adversario de no poder frenarle; mientras que, el jugador del Athletic Club entonó el “mea culpa” asegurando que, en su día, el se pasó provocando a Vini Jr, pero que el pasado fin de semana también se pasaron con el brasileño, e incluso llegó a enunciar que está cansado de esta situación.

Imagínense, si un oponente está harto de esta fijación por el mejor futbolista del mundo, cómo estará el propio protagonista… Si esta situación continúa así en España, quizás quién tome la peor de las determinaciones sea Vini Jr. Imaginen lo que sería dejar de verle gambetear; imaginen lo que sería dejarle de verle correr de arriba abajo esa banda izquierda que ya posee su nombre en el templo blanco; imaginen lo que sería dejar de verle bailar; imaginen lo que sería dejar de verle emocionarse al ganar un título o besarse el escudo en cada gol importante…; imaginen lo que sería que el mejor futbolista del mundo abandonase nuestra liga.

Vini Jr señalándose el escudo I Imagen: Getty Images

Nunca dejes de sonreír y nunca dejes de besarte ese escudo porque…, como ya sabes, nunca bailarás solo.