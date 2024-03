Una de esas grandes noches europeas con las que soñaba el Arsenal fue la que vivieron en su casa, en el Emirates Stadium. Lleno hasta la bandera estaba el estadio, pletórico y de gala para recibir a sus jugadores en lo que acabaría siendo una noche de infarto, por el desenlace final en gran parte.

Dragones y artilleros se enfrentaban en Londres para disputarse el pase a Cuartos de Final de la presente edición de Champions League. La ventaja en el marcador obtenida en la ida por parte del Porto obligaba al Arsenal a salir con todo en busca de una remontada y un golpe de autoridad en la mesa de los contendientes al título.

El plan visitante casi dio sus frutos

El ritmo de partido en los primeros 40 minutos de encuentro fueron extremadamente similares a los 90 vividos en la ida en Portugal. El Porto, haciendo valer su ventaja, no dudó en absoluto en ralentizar las jugadas y regalar todo el protagonismo tanto a los centrales como a Diogo Costa. Ya desde el calentamiento, los de Sérgio Conceição plantearon un seguido de ejercicios enfocados únicamente en la defensa en zona cerca y dentro del área, esperándose ese devenir del partido. Sin embargo, a pesar de tener muy claro el objetivo de bajarle varias marchas al juego y anular por completo los ataques del rival, no abusaron de faltas que pararan en juego, como si lo hicieron en Do Dragão.

El Arsenal por su parte conseguía su primer remate a puerta en la eliminatoria en una buena combinación que finalizaba Bukayo Saka, de los más activos del conjunto local. La presión parecía muy lenta y se percibía cierta pasividad defensiva, las esperanzas parecían comenzar a desvanecerse, pues el guión no era nada positivo para el conjunto de Mikel Arteta.

El tanto de Leandro Trossard / Arsenal.

Ante este panorama tan adverso para los londinenses, el capitán Martin Ødegaard se sacó de la manga, como los mejores magos, un exquisito pase filtrado entre 4 futbolistas que conformaban el bloque bajo del Porto que Leandro Trossard finalizó al palo diestro con un excelente golpeo abierto imparable para Diogo Costa.

El partido dio un giro de 180 grados en ese mismo instante, el Emirates Stadium se conectó por completo, si no lo estaban ya, y las revoluciones escalaron exponencialmente llegando a producirse varios encontronazos entre los jugadores de campo al borde del pitido que señalaba el "alto el fuego" en el primer asalto del encuentro.

Esfuerzo titánico por ambas partes

Con el marcador a favor de los 'Gunners' y la eliminatoria empatada, ambos conjuntos dieron todo en los 45 minutos restantes con la misión de conseguir el pase a cuartos de final en los 90 reglamentarios. A pesar de las intentonas del Arsenal por materializar una de las muchas ocasiones de las que gozó, el Porto supo mantenerse y aguantar el marcador.

La segunda mitad no estuvo exenta de polémicas y es que el colegiado francés Clément Turpin anuló un gol obra de Martin Ødegaard por un agarrón por parte de Kai Havertz sobre el veterano central pepe instantes antes del disparo picado del noruego.

Declan Rice discutiendo el gol anulado / Champions League.

Los primeros cambios llegaron bastante tarde, el primero en entrar por parte de los locales fue el recuperado Gabriel Jesús por el internacional y capitán italiano Jorginho, buscando un fútbol más ofensivo retrasando tanto a Rice como a Kai Havertz.

Un Arsenal mejor plantado, por la cuenta que les traía, se estableció completamente en el campo rival y, sin mucho sufrimiento, mantuvo la línea defensiva con mucha entereza y nivel. Bukayo Saka estuvo bastante ausente cuando más le necesitaban, el marcaje al hombre de Wendell sobre el canterano fue suficiente para anular cualquier toque de gracia por su parte. Sin embargo, sin brillar demasiado, siempre es un peligro.

El segundo tiempo finalizó con Alan Varela en camilla con rampas y el Arsenal desesperado por anotar a la épica. Sería la prórroga quien decidiría el ganador de esta batalla.

Una prolongación del encuentro

Con el miedo en el cuerpo y tratando de asegurar su propia portería, ambos equipos no generaron mucho peligro en el inicio de la prórroga, más bien fue una prolongación de lo visto en el tiempo reglamentario con Pepe como protagonista, 41 años, se dice pronto.

Los penaltis se tiñen de rojo

El guardameta español David Raya decidió vestirse de héroe y tapó los penaltis de Wendell y, posteriormente, Galeno. Martin Ødegaard, Bukayo Saka, Kai Havertz y Declan Rice aseguraron con sus goles la presencia del Arsenal en cuartos de final.

Será la diosa fortuna, será el poder de la mente, quién sabe. Por ahora, sabemos que el nombre del Arsenal estará presente en el próximo bombo de la Champions League.