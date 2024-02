El Newcastle visitará el Emirates Stadium, el terreno de un Arsenal que buscará mantener su disputa por el liderato de la Premier League, liderato que mantiene el Liverpool tras remontar al Luton Town por 4-1 el pasado miércoles 21 de febrero. Por el momento los de Jurgen Kloop están 4 puntos arriba del Manchester City de Pep Guardiola y 5 de los dirigidos por Mikel Arteta, estos dos con la posibilidad de recortar a los de Kloop tres puntos.

Por el otro lado, el Newcastle buscará luchar por una plaza en los puestos de Conference League. Sin embargo este partido para las urracas puede suponer un bache más para su lucha ya que los gunners no conocen la derrota este año en la competición liguera.

En 12 encuentros en el Emirates Stadium, el Arsenal tan solo ha conocido la derrota en una ocasión frente al West Ham, mientras que ha ganado 9 veces y empatado 2.

En cambio, el Newcastle fuera del St James' Park cosecha 7 derrotas, 2 empates y 3 derrotas. Esto lo sitúa como el séptimo peor equipo fuera de su estadio.

El Arsenal llega al encuentro siendo el equipo con mejor racha en la liga inglesa, ganando los últimos 5 partidos que disputó en los que anotó 21 goles y sufrió 2 goles en el arco de David Raya. El último encuentro de los gunners fue en la casa del Burnley donde los de Arteta lograron batir la portería de James Trafford en 5 ocasiones.

Sin embargo, no todo son alegrías ya que no recuperaron a ninguno de sus jugadores lesionados como son Zinchenko, Gabriel Jesús o Thomas Partey. Estas bajas suponen un problema en el bloque defensivo al tener solamente a Cedric Soares y canteranos para una posible sustitución a su línea de cuatro defensas.

Los de Eddie Howe llegan con serias dudas, su último encuentro disputado fue ante el Bournemouth donde consiguieron el empate en la recta final del encuentro gracias a Matt Ritchie. En lo que llevamos de año, las urracas han ganado, empatado y perdido en 2 ocasiones anotando 16 goles pero recibiendo otros 16 en contra.

Las dudas empezarían por las irregulares actuaciones de Martin Dubranka, el eslovaco, que lleva desde el mes de diciembre defendiendo el arco del Newcastle tras la lesión de Nick Pope, ha cometido algunos errores que han condenado a los de Howe, originando el malestar de algunos aficionados.

Además, Alexander Isak y Joelinton, dos piezas clave del planteamiento de Howe, también serían bajas muy duras para el inglés.

Sin embargo, el Newcastle está convencido en conseguir la victoria, lo que supondría la primera vez desde la temporada 1994-95 en la que ganan los dos encuentros ante el Arsenal.

En los últimos 5 partidos disputados entre ambos equipos, cada uno ha ganado en dos ocasiones y no se han hecho daño en una ocasión. En esos partidos destaca que el equipo que se llevaba la victoria mantenía la portería a 0.

Históricamente el Arsenal y el Newcastle se han visto la cara en 57 ocasiones, los gunners se llevaron 34 victorias mientras que las urracas se llevarían 12, dejando así 11 encuentros en tablas.

Eddie Howe vio bueno el calendario de las urracas, permitiéndoles entrenar con más frecuencia lo que supone que "el ambiente del equipo fue muy bueno".

Además, el inglés ha salido a alagar a su compatriota Kieran Trippier tras situarse en la cúspide de la tabla de asistentes de la presente Premier League: "es un tipo que realizará muchos pases creativos antes de crear un gol". Y ha recalcado la importancia de Trippier en su esquema: "Ha sido fundamental en la forma en que trabajamos: sus habilidades de liderazgo detrás de escena han sido superadas por ninguno."

Y sobre el objetivo del equipo para el final de temporada, Eddie Howe dijo "Estamos desesperados por intentar cerrar la brecha con los equipos que están por encima de nosotros, así que tenemos mucho por lo que estar motivados. Esperemos que la confianza regrese. Tenemos un gran desafío contra el Arsenal. Queremos ganar. Haremos todo lo posible. Está en nuestro poder ganar".

Eddie Howe on closing the gap to the top six:



"We are desperate to try and close the gap on the teams above us so we’ve got a lot to be motivated for. Hopefully the confidence is returning. We have a big challenge against Arsenal. We want to win. We will do everything in our… pic.twitter.com/rBs3hdLADA