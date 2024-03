Un viaje en autobús lo cambió todo. Gloria, sueños y riqueza. Richarlison no debería haber llegado a ser futbolista, las probabilidades estaban muy en su contra. Nunca lo tuvo fácil, y su carrera no ha estado exenta de decepciones.

Por suerte, el fútbol no es un deporte limitado por ridículas barreras financieras. Brasil puede ser una mina de oro para futbolistas de talento con una cultura apasionada por el fútbol profundamente arraigada, pero eso significa que no hay garantías.

El rechazo fue la única constante para Richarlison hasta los 17. Sus padres se separaron cuando él sólo tenía seis años; vivió con su padre Antonio antes de trasladarse a vivir con su tía. Trabajó en la granja de su abuelo, vendió helados, lavó coches, trabajó en una cafetería e intentó ser ayudante de albañil.

Era adicto al fútbol. Idolatraba a Neymar y jugaba constantemente al fútbol. Los fracasos en el Avaí y en el Figueirense no detuvieron a este adolescente decidido. Tuvo que hacerlo por el camino difícil y con poco dinero.

Su destino dependía de un viaje de 11 horas a Belo Horizonte para una prueba con el América Mineiro para un intento más de hacerse profesional. No tenía billete de vuelta. Tenía que ser allí.

La prueba funcionó y todo cambió radicalmente.

De la pobreza a la riqueza es el eufemismo del siglo. El chico del barrio pobre de Nova Venécia demostraba su calidad y se ganaba los ojos de Brasil.

Richarlison consiguió un contrato de patrocinio de Nike gracias a su escurridizo ascenso en el América. Cogió su par de botas, chándales y ropa de entrenamiento recién estrenados y salió a las calles de Belo Horizonte a repartirlo todo entre los indigentes. Un momento en el que uno presumiría, pero un momento de gratitud y desinterés de una cabeza madura sobre unos hombros jóvenes.

El rápido ascenso a la cima

A partir de ahí despegó. El Fluminense lo fichó por 1,6 millones de libras un año después. Tuvo sus apuros al principio, pero su entrega siempre se impuso. Los goles llegaron para él antes de que el Watford llegara con una innegable oferta de traspaso de 11,2 millones de libras en 2017 que fue aceptada. Todo sucedió muy rápido.

La trayectoria ha sido antinaturalmente rápida hacia arriba desde entonces. Nada fue duradero. Estaba eclipsando a todos en cada oportunidad con su arduo trabajo. Sólo le costó 50 millones de libras al Everton un año después, como se suele decir.

Era un héroe de culto en Merseyside. Goleador profesional e irritación constante de los clubes y aficionados rivales. Richarlison solo quería ser querido por los suyos.

Brasil lo convocó en 2018 por primera vez, para la que ahora suma 20 goles, incluida una medalla de oro olímpica en la que fue protagonista en Tokio.

Para el Everton, Richarlison es su salvador. El club no está donde debería y, sin embargo, son milagrosamente eternos representantes de la Premier League. Últimamente ha coqueteado con el descenso en todas las temporadas, pero ha sido el brasileño quien lo ha sacado a flote.

El gol del empate en el dramático partido disputado en Goodison Park contra el Crystal Palace tuvo una importancia drástica para los Toffees. No fue ni mucho menos un tanto especial, pero el gol fue una parte fundamental de la remontada que aseguró la permanencia del Everton en la Premier League en 2022.

El Everton vendió a su adorado delantero en aquel verano para recaudar fondos para otros traspasos al Tottenham. Un motivo desafortunado para su marcha, pero que permitió a Richarlison elevar su nivel de juego.

Un doblete contra el Marsella en su debut en la Liga de Campeones fue uno de sus primeros momentos estelares, en el que se le saltaron las lágrimas, como suele hacer en los momentos conmovedores, ya sean gloriosos o dolorosos, de su carrera.

Problemas de salud mental

Su primer Mundial estaba ya a la vuelta de la esquina, en Qatar. No fue sin algunas adversidades, por supuesto. Una lesión le causó un gran susto, como contó en The Players Tribune.

Estoy tumbado solo en esta cama, en la sala de fisioterapia, y ni siquiera sé de dónde viene todo este dolor. Tengo el cuerpo tenso y la cabeza me da vueltas. ¿Dónde está todo el mundo? Nunca había visto nuestro campo de entrenamiento tan vacío.

"Los médicos van y vienen por el pasillo y ninguno viene a hablar conmigo. La espera es insoportable. Me dijeron que los resultados de la resonancia estarían listos en cuatro horas. Así que pensé que lo mejor era esperar aquí, en el campo de entrenamiento del Tottenham. Esperaba hablar con mis compañeros para que el tiempo corriera más rápido. Pero aquí no hay nadie.

"Han pasado dos horas desde el escáner. Parece que ha pasado un año. Y este dolor absurdo no hace más que aumentar.

"Sólo queda un mes para el Mundial. Mi primer Mundial. Tengo pánico de perdérmelo. De ahí me viene este dolor en el pecho. Empezó pequeño y se extendió por todas partes. Ahora estoy casi paralizado. Es como si me hubieran administrado una especie de anestesia inversa que aumenta el dolor en lugar de quitarlo. Me duele todo, pero lo que más me duele es el corazón, la cabeza y los ojos".

Por suerte, el escáner dio positivo y la lesión era leve. Richarlison fue a Qatar y mandó para su querida Brasil.

Un doblete en el primer partido de su amado país contra Serbia, incluida una chilena digna de Puskas, demostró que su número nueve estaba en forma. Contra Corea del Sur, en el último partido de la liguilla, anotó otro.

Por desgracia, la talentosa selección brasileña tropezó en la primera eliminatoria. Eliminado contra Croacia en la tanda de penales, Richarlison vio castigado su sueño. Mentalmente, esto dolió.

Los momentos más bellos pueden encontrarse al poco tiempo con los pensamientos más oscuros. Richarlison estaba harto, quería dejar el fútbol para siempre.

En una entrevista concedida recientemente a ESPN Brasil, el delantero reveló que sufría depresión: "Acababa de jugar un Mundial, en mi mejor momento. Estaba llegando a mi límite, ¿sabe? No sé, no voy a hablar de suicidarme, pero allí estaba sumido en una depresión, y quería abandonar. Incluso yo, que parecía ser mentalmente fuerte. Después del Mundial, parecía que todo se venía abajo".

Richarlison ha marcado 11 goles en 26 partidos esta temporada a pesar de sus problemas mentales: "Antes de ir a entrenar, quería irme a casa, quería volver a mi habitación porque no sé lo que pasaba por mi cabeza", dijo, "incluso fui y le dije a mi padre que iba a abandonar".

"Es un poco triste hablar así. Lo que pasé después del Mundial... Ir a mi padre, que fue el tipo que persiguió mi sueño conmigo, y decirle: 'Papá, quiero dejarlo', es una locura".

Richarlison fue visto en el banquillo llorando en un partido de clasificación para el Mundial contra Bolivia en septiembre y ha instado a otros jugadores a acudir a terapia, ya que fue la mejor decisión de su vida. "Creo que el terapeuta, te guste o no, me salvó, me salvó la vida", añadió. "Yo sólo pensaba tonterías ... Si necesitas un psicólogo, búscalo porque es bonito que te abras así, que hables con la persona".

Cuando uno se ha criado en una granja donde las ideas sobre la atención a la salud mental son prehistóricas, dar ese paso requiere una valentía notable.

A los futbolistas se les suele menospreciar por tener problemas mentales. El público se empeña en señalar el hecho de que ganan millones al año, por lo que deben ser inmunes a la lucha.

La vida de Richarlison ha estado plagada de pruebas y tribulaciones. Nunca se le entregó nada; no se le pudo mantener y fue lanzado a la fama. Ha sido muy apreciado, pero no siempre adorado. Por supuesto, eso viene con el estrés.

Lo que le hace maravillosamente único y flagrante es que es un ejemplo de lo que debería ser el futbolista típico. Compasivo, con conciencia social y que habla abiertamente y con vulnerabilidad. Eso es lo que debería caracterizar a Richarlison.