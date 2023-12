¿Quién es el portero del Urawa Reds que estuvo a punto de fichar por el Manchester United en julio?

El Urawa Reds japonés se enfrentará al poderoso Manchester City este martes (19) a las 15:00 (hora de Brasilia) en la semifinal del Mundial de Clubes.

Zion Suzuki, guardameta de 21 años del equipo asiático, estuvo a punto de convertirse en rival del City cuando se le escapó por poco su fichaje por el Manchester United.

Tras el final de la temporada pasada, el Manchester United se movió para fichar nuevos guardametas después de la marcha del español De Gea, cuyo contrato no fue renovado. Por ello, Zion Suzuki era uno de los objetivos del equipo de Erik ten Hag, y los Diablos Rojos llegaron a ponerse en contacto con el Urawa Reds, según el diario inglés MEN.

Así que, incluso con el interés de uno de los clubes más grandes del planeta, Zion Suzuki se quedó en el Urawa Reds. Según los medios ingleses y japoneses, el guardameta optó por permanecer en Japón debido a su sueño de representar al equipo en el Mundial de Clubes. El guardameta no quería ser traspasado hasta enero, después del torneo intercontinental, pero los ingleses se lo negaron.

Sin embargo, una vez cerradas las negociaciones con Zion Suzuki, un portero de sólo 21 años, el Manchester United ha fichado al turco Altay Bayındır, ex del Fenerbahçe, para que sea el inmediato suplente del titular camerunés André Onana, ex del Inter de Milán.

¿Por qué está interesado el Manchester United en Zion Suzuki?

Zion Suzuki nació en Estados Unidos, pero se trasladó a Japón de niño y fichó por el Urawa Reds a los 16 años. Cuando el Manchester United especuló con él , el guardameta tenía un porcentaje de paradas del 79%, lo que despertó el interés del club inglés.

Gracias a sus buenas actuaciones con el Urawa Reds , el guardameta no tardó en ser convocado por la selección juvenil de Japón, con la que compitió en el Mundial sub-20 de 2019. El guardameta destaca por su habilidad con los pies y su distribución del juego, lo que despertó el interés del seleccionador Erik ten Hag, que buscaba jugadores de características similares a André Onana,.

"Mostró un rendimiento de alto nivel en la Liga de Campeones asiática, y por eso lo llamé. Es el segundo portero del Urawa, ya que allí no fue titular, pero no sería extraño que Shusaku jugara con la selección. El Urawa cuenta con dos jugadores de calidad para la selección nacional, y de ellos he optado por convocar a Zion Suzuki", declaró Hajime Moriyasu, seleccionador de Japón.

Reservas contra el Manchester City

Los Reds de Urawa tratarán de hacer historia el martes (19) contra el Manchester City. Por lo tanto, es probable que el entrenador Maciej Skorza mantenga a Zion Suzuki en el banquillo y dé la titularidad a Nishikawa.

En consecuencia, la alineación del Urawa Reds de Maciej Skorza debería ser la siguiente: Nishikawa; Ogiwara, Scholz, Höibraten, Akimoto; Okubo, Ito, Iwao, Punya; Koizumi y Kanté.

Por otro lado, es probable que el entrenador Pep Guardiola alinee al Manchester City de la siguiente manera: Ederson; Kyle Walker, Rúben Dias, Nathan Aké, Gvardiol; Rico Lewis, Rodri, Bernardo Silva, Phil Foden, Jack Grealish y Julián Álvarez.