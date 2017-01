Southampton - Norwich: St. Mary's decide

Google Plus

Primer enfrentamiento entre Southampton y Norwich en esta FA Cup. Foto: Getty Images

Los saints tendrán que medirse al Norwich, equipo de Championship, en el replay de la tercera ronda de FA Cup, tras empatar el primer encuentro de la eliminatoria en Carrow Road. Los de Claude Puel no pasan por un buen momento en liga por lo que este torneo puede servirle para reforzarse de cara a la Premier League.

Olvidar la Premier

Cuatro derrotas consecutivas, ese es el registro actual de los saints en la Premier League, por lo que tanto la Copa de la Liga, como en este caso la FA Cup, sirven a los de Claude Puel para olvidarse de su mala trayectoria en la competición liguera y seguir aspirando a un billete para Europa la temporada que viene.

Gol del Burnley en la última derrota del Southampton en Premier | Foto: Getty Images

Los de Southampton tienen reciente su buen papel en la Copa de la Liga, donde están a un paso de eliminar al Liverpool de Jurgen Klopp y meterse en la final, por lo que tienen dónde mirarse para realizar un papel a la altura de lo logrado en Copa de la Liga.

Encontrar la regularidad

Los canaries llevan una trayectoria muy inestable en su camino en la Championship, con 11 victorias, pero también 11 derrotas, además de cuatro empates, se encuentran en la mitad de la tabla y bastante alejados de los puestos de ascenso a la máxima categoría, la Premier League, a ocho puntos de la última plaza que permite disputar el play-off de ascenso. Además, solo han sido capaces de ganar uno de los últimos cinco encuentros disputados en liga.

Una de las últimas victorias en liga del Norwich fue ante el Aston Villa | Foto: Getty Images

En la Copa de la Liga el camino del Norwich es igual, aunque fueron capaces de eliminar al Everton de Ronald Koeman en una de las primeras rondas del torneo, acabaron cayendo con el Leeds, que milita en su misma división, la Championship. Ahora los canaries tienen la oportunidad de eliminar a otro equipo de Premier League, el Southampton, aunque no será una tarea sencilla, ya que en el primer partido lograron empatar en el último momento y ahora disputarán el replay en Southampton, en el estadio de St. Mary’s, estadio que no le ha dado demasiadas alegrías a los aficionados del Norwich durante los últimos años.

Enfrentamientos previos

El último choque entre estos conjuntos se produjo este mismo mes, cuando empataron a 2 en Carrow Road, sin embargo, ahora jugarán con los de Claude Puel como locales, y esto no se le da del todo bien a los canaries. Las últimas visitas del Norwich a St. Mary’s han sido en liga, y en cinco partidos no fueron capaces de vencer en ninguno. Además, se han enfrentado en varias divisiones distintas, desde League One hasta Premier League.

Saints y canaries se enfrentaron la pasada campaña en Premier League | Foto: Getty Images

En League One, en 2009, el Norwich consiguió un único punto en su viaje a Southampton, al igual que en 2012 en Premier League, sin embargo, las dos últimas veces que ambos equipos se enfrentaron fue en la Premier League, y el Southampton siempre salió vencedor de todos estos duelos. Para encontrar la última victoria del Norwich en el territorio saint tenemos que echar la mirada hasta el año 2008, cuando ambos conjuntos militaban en Championship, la victoria de los canaries se produjo al principio del año por 0-1, y desde entonces no ha habido ninguna derrota del Southampton como local.

Posibles alineaciones

Estos son los posibles onces que podrían emplear Claude Puel y Alex Neil de cara al replay que les enfrentará de nuevo en FA Cup.