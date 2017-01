Koscielny: “Wenger no ha construido jugadores, ha formado hombres”

Koscielny entrena con el Arsenal | Fotografía: Arsenal

Cada vez queda menos para conocer cuál es la decisión de Arsène Wenger. El técnico francés termina contrato la presente temporada y de momento no se ha desvelado nada en lo que a su futuro se refiere. Desde el vestuario, muchos son los jugadores que se muestran encantados con un jugador que ha pasado ya veinte años desde que llegara a la institución Gunner. Si hace unos días era Mesut Özil el que vinculaba la firma de su renovación a la decisión de su técnico, ahora es su compatriota Laurent Koscielny el que se muestra propenso a la continuidad de un nombre del que destaca el hecho de “no solo formar jugadores, sino hombres”. Importante en la defensa del Arsenal, el francés ha cogido galones de mando con la ausencia de Per Mertesacker. Como una de las voces autorizadas del vestuario, ha mostrado su posicionamiento en cuando a la continuidad de su entrenador: “Se puede decir que no hemos ganado el título desde hace mucho tiempo, pero Wenger no ha construido jugadores, ha formado hombres”.

"Para mí y para los demás, es una gran oportunidad el estar con él y aprender"

Siguiendo con su discurso, cree que “cada jugador que ha pertenecido al Arsenal ha crecido aquí y se ha convertido en un hombre”. No obstante, el momento en el que su posicionamiento es más claro llega cuando comienza a hablar sobre todo lo aportado por el francés a la institución Gunner: “Para mí y para los demás, es una gran oportunidad el estar con él y aprender. Ha juntado a mucha gente, ha ayudado a crecer este club con un nuevo estadio, un nuevo campo de entrenamiento y construyó una idea para competir por la Premier League y la Champions cada año”. Si bien es cierto que no se le pueden encontrar una gran cantidad de títulos a Wenger, todo lo realizado por el conjunto de Londres parece ir más allá. En sus veinte años, ha tenido una idea clara que ha impuesto desde el primer momento, adaptándola al rival o al momento futbolístico con el que se ha encontrado.

La duda está en su máxima expresión, pues nadie atisba nada en lo que a la decisión de Wenger se refiere. Hace unas temporadas sí se podía dejar entrever que el técnico quería seguir vinculado al Arsenal, pero ahora no hay nada que dé luz sobre un tema que, al propio protagonista, le mantiene tranquilo. Si ese es el sentir o no de la directiva está por ver, pues son ellos los que tienen que empezar a pensar desde ya en el proyecto del siguiente año con o sin Wenger en el banquillo.