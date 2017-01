Klopp: "Espero el 100% de los jugadores y de Anfield"

Google Plus

Jürgen Klopp durante un partido. | Foto: www.liverpoolfc.com

El Southampton será el siguiente rival que tendrá que superar el Liverpool en la temporada. Sin embargo todavía coleaban en rueda de prensa los recuerdos de la derrota ante el Swansea. El entrenador del equipo Red ha sabido cómo afrontar la situación: “Para nosotros, es absolutamente importante terminar la temporada de la mejor forma posible, si puede ser. Ahora tenemos dos partidos antes del encuentro del Chelsea. Tenemos calidad para pelear por la clasificación para Champions League. Luchamos por todo”. Además de ese objetivo, Jürgen ha sabido establecer cuál es la situación actual del equipo en todas las competiciones: “En las copas el objetivo es ganar el torneo. Si el Chelsea gana todos sus partidos, nadie tiene opción en la Premier League”.

Pero este último choque ha sido especialmente tratado por el equipo. Así lo explicó el técnico alemán a los medios: “Tuvimos una larga reunión después del partido. Estoy listo para el resto de la temporada. Podemos demostrar que hemos aprendido de todo esto. No estamos contentos con los resultados y todos somos responsables de todo. Así es como lo entendemos. No depende de un jugador”. Uno de los detalles más remarcados de la derrota en Anfield es que recibieron hasta tres goles del Swansea; pero este caso ya estaba en la mente de Klopp: “Está claro que hicimos las cosas mal y tenemos que hacerlo mejor”. También ha querido señalar que, pese a la derrota, el Liverpool tuvo ocasiones para marcar: “Aunque terminó 2-3, tuvimos tres o cuatro disparos dentro de su área. No fue falta de intensidad”.

La derrota en Anfield tuvo además polémica en los goles de los Reds y Jürgen Klopp ha querido responder a las críticas: “¿Hemos marcado goles en fuera de juego y nadie lo ha visto? No. ¿Jugamos muy buen futbol hasta fin de año? Sí. Necesitamos pelear. En los buenos momentos, este equipo está capacitado para jugar un fútbol maravilloso. No pienso sobre por qué hemos perdido”.

Una de las grandes ausencias de la plantilla es la de Sadio Mane, presente en la Copa de África. La importancia del extremo en el sistema del equipo, también ha sido un tema de los que ha tratado Jürgen Klopp en la sala de prensa: “No está permitido que unos pequeños problemas en los últimos partidos sean porque hemos perdido a Sadio. Así no es el fútbol”. Ante la posibilidad de fichar a otro jugador para completar el espacio del senegalés durante el torneo africano, el entrenador del Liverpool ha sido claro: “Si fuera fácil solo comprar un jugador para solucionar todos los problemas, entonces lo habríamos hecho”.

Las lesiones se han ido superando y todo el equipo parece estar disponible para el próximo partido. Sólo preocupaba la presencia de Henderson, pero el entrenador ha dado palabras tranquilizadoras sobre su situación: “Es un momento similar al del año pasado, pero diferente. Siempre tiene un poco de dolor, pero puede seguir adelante con ello”.

Otro de los temas de más actualidad en Anfield es la vuelta de Steven Gerrard a las filas del club, aunque en este caso lo hará como entrenador: “Tuvimos unas muy buenas y largas conversaciones juntos. Es un hombre maravilloso. Es importante saber qué es lo que Steven quiere. Dijo que quería ser entrenador y es un trabajo que tienes que aprender. Es una noticia increíble para el fútbol. Este trabajo en la Academia es perfecto para él”.

Centrándose ya en el partido del miércoles, el técnico alemán ha querido analizar a su rival en las semifinales: “Southampton está en buena racha pero queremos llegar a la final de la EFL Cup. No estoy preocupado ni un segundo. Espero el 100% de nosotros y el 100% de nuestra afición. Eso es todo”. Uno de los aspectos de los Saints que ha querido remarcar por encima del resto ha sido la defensa de Puel: “El Southampton defendió muy cerrado contra nosotros y es una señal de respeto. La ida no fue un buen partido, los dos entrenadores no estábamos contentos”.

Las sensaciones previas a la vuelta de la eliminatoria no parecen gustar demasiado al técnico Red, que espera cambiar el parecer de los aficionados: “Puedo sentir alrededor de nosotros que nada es positivo así que es nuestro trabajo devolver a la gente la ilusión. Sé que Anfield el miércoles por la noche tendrá una atmósfera increíble”.