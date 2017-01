El curioso caso de Ruben Loftus Cheek: de la desaparición al protagonismo y vicerversa

Ruben Loftus Cheek, fuente: Twitter.

Todo comienza en el año 2004, un joven londinense con raíces jamaicanas realizó unas pruebas con el equipo de sus amores, el Chelsea. Pese a su corta edad, destaca por sus dotes físicas y por su gran habilidad con el balón, y esto no pasa desapercibido para el nuevo dueño del club Roman Abramovich, el cual dará y apoyará mucho a sus pequeños canteranos. Sin embargo, en dicha prueba no será el único jugador escogido para formar parte del Chelsea, si no que también destacarán Solanke y Abraham.

Tanto estos jóvenes como Aina y Chalobah, empezarán a jugar juntos desde alevines hasta el primer equipo, ganando todos los títulos posibles, por lo que sus relaciones van más allá de los futbolísticos. Sin embargo, Loftus Cheek es el jugador que más destaca y es el primero de la clase 96 en debutar con el primer equipo. Lo hará en Champions League ante el Sporting de Lisboa, y varias semanas después lo hará en Premier League ante el todo poderoso Manchester City.

Sus juegos fueron más que sorprendentes ya que reunía unas cualidades de jugador top, poco a poco el joven inglés obtuvo mayor protagonismo hasta realizar varios partidos desde el once inicial. Sin duda, era un fuera de clase, un jugador potente, con gran disparo, con buen regate, habilidad y velocidad, un jugador mas que completo, un todo-terreno. Sin embargo, el mismo entrenador que le había dado todo el protagonismo se lo quitó de inmediato, ese fue José Mourinho.

Tras la marcha de Mourinho, y la llegada de Hiddink el jugador volvió a tener grandes oportunidades pero poco a poco a lo largo de la temporada, su luz se fue apagando hasta pasar desapercibido. No fueron muchos los que se dieron cuenta de lo que pasaba realmente, y es que hasta por dos veces un gran jugador con grandes oportunidades y aspiraciones desaparecía fugazmente. Y es que varios periodistas ingleses, afirman que el problema de Loftus Cheek es que tras verse un jugador importante y con muchos minutos, empezó a quitar poco a poco el pie del acelerador. Empezó a entrenar con menos fuerza y a sobrevalorar sus actuaciones, por eso ambos técnicos decidieron darle tirón de orejas a un gran jugador confundido por sus grandes actuaciones.

Ya con Conte en el banquillo y al tanto de la situación, no le ha brindado la oportunidad de disputar minutos hasta que viera que el jugador estaba cien por cien comprometido con el equipo. Ha jugado 3 partidos como titular en copa y sus actuaciones fueron más que notables, pero Conte para que el jugador no vuelva a cometer los mismos fallos no le está dando tanto protagonismo, si no que más bien poco a poco y con esfuerzo debe ganarse un sitio en el equipo. Y ya son muchos los que piensan que Loftus con Conte puede ser el nuevo Pogba.

Loftus Cheek es consciente de su gran potencial y de lo importante que es para la selección sub-21 de Inglaterra. Parece que poco a poco está gozando de oportunidades como su gran amigo Nathionel Chalobah, como también las tendrán Ola Aina, Dominic Solanke y en un futuro posterior a su cesión Tammy Abraham. Todos ellos luchan por ser parte de Chelsea, y, en realidad ya son gran parte del club. Serán los próximos grandes jugadores del club, pero antes de todo, tienen que ir poco a poco e ir aprendiendo día tras día, ya que el tiempo con esfuerzo y sacrificio los pondrá en la cima.