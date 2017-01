Mustafi: “Por pertenecer al Arsenal tienes que ir hasta el final”

Google Plus

Mustafi celebra su gol con el Arsenal | Fotografía: Arsenal

Muchas están siendo las referencias en torno a Shkodran Mustafi. El central del Arsenal se ha convertido en un absoluto baluarte para su equipo, que aún no ha perdido con él sobre el césped. Llegado del Valencia el pasado mercado estival, el defensor alemán ha aportado todo aquello que le faltaba a la zaga Gunner. Además, durante la última jornada liguera anotó el que ha sido su primer gol con el equipo de Londres. Un tanto que llegó en la segunda mitad de un partido atascado en el empate a cero. A partir de ese momento, la expulsión de Granit Xhaka y el protagonismo del árbitro diluyeron la figura de un hombre que se pronuncia en Sky Sports sobre los objetivos de los entrenados por Arsène Wenger esta temporada.

"Se nota la confianza que tenemos en nosotros mismos"

Por un lado, cree que el hecho de pertenecer a este club obliga a cada jugador a dar lo mejor de sí mismo hasta el final del encuentro, un tiempo en el que se han convertido en especialistas a la hora de resolver a su favor todas las situaciones adversas: “Por pertenecer al Arsenal tienes que ir hasta el final. Ves en los ojos de los demás que no se dan por vencidos hasta el último segundo y se nota la confianza que tenemos en nosotros mismos”. Esta idea bien puede ser extrapolada a la pelea que mantienen por la Premier League, pues tras la 22ª jornada son segundos a ocho puntos de un Chelsea intratable. Con los resultados que se habían venido dando a lo largo de la fecha y el rival que tenían delante, los de Londres no podían dejar de sumar los tres puntos: “La victoria es importante para nosotros, incluso si no nos fijamos en el resto de resultados. Jugar en casa ante el Burnley te obliga a sumar los tres puntos y si quieres permanecer ahí arriba lo tienes que conseguir”.

Lo que dice con total seguridad pudo no haberse dado, pues tuvo que ser Alexis Sánchez el que materializara en el tiempo de descuento un penalti que podía no haberse producido. Laurent Koscielny, hombre que recibe el impacto de Ben Mee, está en fuera de juego antes de recibir el esférico. De haberse dado cuenta, Jonathan Moss debía haber anulado una jugada que vuelve a propiciar un gol sobre la bocina de los Gunners: “Desde que he llegado al club hemos anotado bastantes goles en los últimos minutos”. Finalmente, y como era de esperar, Mustafi concluye que “es mucho más agradable ganar en los últimos minutos que perder”.