Paul Lambert: ''Si jugamos como siempre, podemos ganar al Chelsea''

Paul Lambert confía en las posibilidades de su equipo. Foto: Wolves

La FA Cup es un torneo lleno de sorpresas, muchos equipos humildes derrotan a equipos de primer nivel. Eso es lo que aspira el Wolverhampton, equipo de la Championship, que quiere pasar a cuartos de final ante su afición en el Molineux Stadium a costa del todopoderoso Chelsea, el líder de la Premier League que sólo ha perdido una vez en sus últimos 18 partidos.

Una tarea bastante complicada como bien dice el entrenador Paul Lambert: ''Estamos ante un equipo que está a ocho puntos de ventaja en la cumbre del fútbol inglés, con un gran manager y un gran equipo que juega tan bien'', afirma el inglés: ''Pero en un día dado, nunca se sabe. Tenemos que superar a un equipo duro, pero antes que nada, tenemos que hacer lo que se nos da bien y no jugar de la manera que quiera el Chelsea, no podemos ser dominados''.

''Si jugamos de la misma manera que hicimos contra el Liverpool y hacer el mínimo número de errores, tendremos posibilidades'' El técnico apela al juego que hizo para poder eliminar a otro grande de la Premier League: ''Al igual que en Liverpool, tenemos que intentar sacarlos de su zona de comodidad. Si jugamos con pases cortos cerca de nuestra portería, tendríamos muchos problemas. Tenemos que encontrar una manera de erradicar eso, hacer el menor número de errores posibles''.

El ex técnico del Aston Villa confía en su juego: ''Para mí, lo más importante es jugar de la forma en que jugamos siempre, jugar con la misma energía que hemos hecho en los últimos partidos. Sólo me preocupo de eso. Podemos ganar cualquier partido, pero para ello tenemos que actuar bien. Mientras juguemos cómodos y no conceder ocasiones, veremos qué sucede''. Éstas son las claves del entrenador para ganar al Chelsea.

Lambert reiteró su opinión sobre el equipo de Antonio Conte: ''Miras el banquillo de suplentes y todo el mundo es internacional con su país. Si Pedro no juega, lo hará William, si no Cesc... No tienen ninguna debilidad''. ''Normalmente diría que la responsabilidad recae en nosotros por jugar en casa, pero en esta ocasión no, porque nos enfrentamos a un equipo que ni siquiera sé cuando fue la última vez que perdió un partido''.

Lambert está encantado por la gran entrada de aficionados que se prevé para el partido. Foto:Wolves

Para el partido se prevé una entrada espectacular, al menos 30.000 hinchas se acercarán al Molineux Stadium para animar a 'los lobos': ''Puede que sea la mayor asistencia de un partido de la FA Cup desde 1981, es increíble, yo aún estaba en la escuela'', bromeó el técnico. ''Es fabuloso, estoy encantado con los aficionados, esto no pasa todas las semanas. Sería genial salir a ganar y ver el estadio lleno''. Habla un Paul Lambert, cuyo equipo lucha por no descender de la Championship y sueña con ganar al líder de la Premier League para avanzar a los cuartos de un torneo que ha ganado cuatro veces, la última vez fue en 1960.