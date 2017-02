Fulham vs Tottenham: clásico en un clásico

Google Plus

Vuelve el fútbol de élite a Craven Cottage. Lo necesitaba uno de los estadios más históricos de Inglaterra. Allí han pasado muchas cosas y seguirán pasando, pero está claro que llevar ya tres temporadas en la Championship no le benefecia. Es por ello que la visita del Tottenham mañana se antoja como una oportunidad de oro para volver a vislumbrar su romanticisimo. Su olor a FA Cup se percibe desde lejos y seguro que los "spurs" lo sentirán nada más subirse al autobús que les lleve al campo.

Unos octavos de final de la competición más vieja de Reino Unido no se juega todos los días, por lo que tanto los jugadores del Fulham, como los chicos entrenados por Mauricio Pochettino, saldrán con el cuchillo entre los dientes desde el minuto uno. Ambos están en situaciones dispares ahora mismo, pero lo que sí está claro es que eso no se notará cuando el esférico eche a rodar por el verde. Es un partido clásico en un recinto clásico para un torneo clásico. Poco más que decir.

Sessegnon celebrando un gol para el Fulham. Foto: FA Cup

A seguir soñando

El Fulham quiere, sueña y necesita ganar. El conjunto entrenado por Slaviša Jokanović no está bien situado en la tabla dada sus aspiraciones a principio de campaña (se encuentra octavo a diez puntos del "play-off" y a más de veinte del líder Brighton). No obstante, parece ser que la FA Cup está pintando otra cara en los futbolistas londinenses, y después de ganar al Cardiff por 1-2, y golear a todo un conjunto de Premier League por 4-1 como es el Hull City, llegan a esta eliminatoria con hambre de victoria. Todo puede pasar en este competición y ellos lo saben.

Además, la racha de los "cottagers" por ahora está siendo imparable, pues han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, teniendo a Ryan Sessegnon como su máximo estandarte. Para muchos, es la próxima estrella del fútbol inglés, ya que con apenas 17 años, ya golea al máximo nivel. Veremos si se mantiene ante todo un Tottenham delante. Si lo hace, tendrá el mundo futbolístico a sus pies.

Tom Cairney. Foto: FA Cup

Levantarse o morir en el intento

No le queda otra al Tottenham. El nivel es bueno, sí. La plantilla es completa y trabaja cada curso, sí. El técnico es de lo mejor que hay en el fútbol británico, también. Pero si no empiezan a llegar títulos, poco o nada de eso importará. Ya el año pasado los "spurs" consiguieron luchar hasta la última jornada por la Premier League, logrando la clasificación para la UEFA Champions League y ofreciendo un fútbol de diez.

Esta campaña, sin embargo, el Chelsea se muestra imparable en la punta de la clasificación, el Gent podría apearles de la Europa League, y si mañana no consiguen el pase a la siguiente ronda, quizá un clima de tensión no sería sorpresa en White Hart Lane. Los jugadores entrenados por Mauricio Pochettino han ganado dos partidos de los últimos seis, y desde su marcha a Barcelona para realizar una preparación específica en la ciudad Condal, no levantan cabeza.

Kane sufrió un golpe ante el Gent. Foto: UEFA

Eso sí, para mañana recuperarán a Jan Vertonghen, futbolista vital en la defensa. Kane no será de la partida y Lamela sigue con sus problemas en la cadera. De resto, están todos. Alli y Eriksen deberán erigirse si no quieren verse fuera de la FA cup tan pronto, y Vincent Janssen tendrá que demostrar de una vez si tiene nivel para este equipo. Pocos lo creen, pero quizá mañana calle bocas.

Partidos anteriores

La última vez que Fulham y Tottenham se enfrentaron en un partido oficial, fue el 19 de abril de 2014, en la jornada 35 de la Premier League. Los "spurs" ganaron con un resultado de 3-1 gracias a los goles de Paulinho (ahora en China), un jovencísimo Harry Kane, y Younes Kaboul (está en el Watford). Ambos equipos se han enfrentado unas 58 veces, con 33 victorias para el Tottenham, 15 empates, y 10 triunfos para el Fulham.

Posibles alineaciones