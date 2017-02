Neil Harris: "Es un momento fantástico para Millwall"

Google Plus

Cummings celebrando el gol que pone al Millwall en cuartos. Foto: Millwall FC

El Millwall ya conoce de manera oficial el término "mata-gigantes" después de ganar al Leicester City, actual campeón de la Premier League, por 1-0 en The Den. Cummings fue el encargado de anotar el gol que deja a los "Foxes" fuera de la copa inglesa. Neil Harris, entrenador de los "Lions" agradeció el ambiente eléctrico de la grada.

"Estamos aquí por nosotros mismos y queremos pasar a la siguiente ronda" En cuanto al partido, un gol de Shaun Cummings en el minuto 90 de partido dio vida un Millwall que sufrió tras ver como Jake Cooper recibía la segunda tarjeta amarilla poco después de haber empezado la segunda mitad del encuentro. Una vez en cuartos, los de Harris pueden presumir de haber eliminado a tres equipos de la Premier League, y de ser el primer conjunto en conseguirlo.

"Sabíamos que en los momentos claves tendríamos que confiar en nuestra suerte, defender bien y parar todos los ataques con nuestro portero. Así lo hemos hecho durante 30 minutos", empezó diciendo Harris sobre el partido.

"Después de la primera media hora hemos ido creciendo dentro del partido. La clave ha sido la manera de adaptarse al terreno y como hemos tratado el balón. Nuestra apuesta ha sido clara y así hemos puesto a nuestro rival en apuros con la presión muy avanzada", continuó diciendo el entrenador "Lion".

"Mis jugadores no han decaído. La tarjeta roja ha dejado un poco fría a la afición pero ha estado muy eléctrica en la segunda mitad. Los fans han tirado del equipo y el equipo ha tirado de ellos. La presión, cerrar espacios, las ocasiones creadas son todo lo que un aficionado del Millwall quiere ver de su equipo", añadió el preparador inglés.

Para Cummings ha sido su segundo gol en la Emirates FA Cup esta temporada, después de anotar en la Tercera Ronda frente al Bournemouth. Harris además añadió que no creía en la victoria hasta que el balón entró en la red.

"Tengo que ser honesto, creo que me he perdido un poco cuando ha entrado el gol. Es un momento fantástico y más para todos los que de alguna manera están conectados con el Millwall. El club tiene algo con la FA Cup desde el 2004, está realizando grandes actuaciones desde entonces. Tengo un vestuario fantásico y buenas sensaciones. Los resultados como este no solo pasan, tenemos calidad y mentalidad. Estamos aquí por nosotros mismos y queremos pasar a la siguiente ronda", finalizó diciendo Neil Harris.