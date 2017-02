Kane: "Quiero jugar todos los partidos"

Harry Kane celebrando un gol ante el Fulham | Tottenham

Harry Kane sufrió un golpe en la rodilla en el encuentro de los octavos de la FA CUP frente al Fulham. Él delantero británico insiste que se encuentra bien después del golpe recibido. Kane logró un hat-trick en este partido. El Tottenham venció por 3-0 y así se claisifica par cuartos de esta competición.

El delantero de 23 años de edad, tuvo que ser cambiado debido a un pequeño problema con la articulación perteneciente a la rodilla. El jueves tienen otro enfrentamiento, esta vez en Europa League, y el equipo dirigido por Mauricio Pochettino está obligado a remontar.

Él, sin embargo, quería ver sus sensaciones sobre el terreno de juego, hasta que él sólo se encargó de anotar los tres goles de la tarde y vencer en el estadio Craven Cottage al Fulham.

Kane dijo unas palabras a la BBC sobre su estado : "Estoy bien, sólo fue un choque de rodillas en el encuentro. Así que se trataba de la aplicación de hielo, compresión, y así se aseguraba que estará disponible para el enfrentamiento de entre semana. Quiero jugar todos los partidos. El técnico hace la elección y yo estoy preparado, estoy a su disposición."

Pochettino también insistió en que no tomará ningún riesgo, si su jugador no se encuentra al 100%, Kane no saldrá desde el inicio. Sólo faltan tres días para el partido ante el Gante y aún hay dudas sobre su participación.

Él dijo: " Sólo fue un golpe, pero no hay de que preocuparse. Llegó en muy buenas condiciones para jugar frente al Fulham..." Kane disparó y puso en ventaja a los Spurs 1-0 en el primer tiempo. Más tarde, en la segunda mitad consiguió cerrar el partido, anotando dos goles más. Tras notar la molestia en la rodilla, tuvo que ser destituido. En su lugar entro Moussa Sissoko.

Tras el sorteo de la FA CUP, el Tottenham se medirá al Millwall. En cambio el Chelsea, recibirá al Manchester United, el Lincoln City a la espera de conocer su rival, tras el choque entre Sutton United y Arsenal, y por último, el Middlesbrough deberá esperar al replay de Manchester City y Huddersfield.

El delantero inglés Kane ha marcado 19 goles en todas las competiciones esta temporada para los Spurs, incluyendo los 14 tantos en la Premier League.