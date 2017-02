Rashford quiere vengarse del Chelsea en la FA Cup

Google Plus

Rashford peleando un balón con Alonso. Foto: Zimbio

La quinta ronda de la FA Cup ha dejado una larga lista de sorpresas y de muchos sustos, pero Manchester United y Chelsea pudieron superar sus respectivos duelos ante equipos de Championship de mejor o peor manera. La noticia sin embargo se produjo tras el duelo del United ante el Blackburn Rovers, pues el sorteo ha deparado que José Mourinho regrese a Stamford Bridge para disputar los cuartos de final de la competición más antigua del mundo.

"A estas alturas de la competición siempre te va a tocar un equipo bueno" El pasado 23 de octubre en Londres el Chelsea le endosó un durísimo 4-0 a los Red Devils, con goles de Pedro, Cahill, Hazard y Kanté, y en la cabeza de los futbolistas de Old Trafford sigue resonando con fuerza una palabra tras conocerse el resultado del sorteo: venganza. "Nos deben una, sin duda alguna. Estamos con mucha confianza e iremos a Londres a ganar el partido", dijo Marcus Rashford ante las cámaras.

Rashford empató el domingo ante el Blackburn Rovers. Foto: Zimbio

"A estas alturas de la competición siempre te va a tocar enfrentarte a un equipo bueno, no importa a donde tengas que ir. Creo que debemos ir partido a partido, pero no cabe duda que estamos en buena forma y llevamos una brillante trayectoria en la FA Cup, al igual que ellos, así que será un partido muy bonito", analizó el joven delantero.

"Zlatan lo hizo parecer fácil, pero no lo es" El United no lo tuvo sencillo en Ewood Park, pues tuvo que remontar el tempranero tanto de Graham y necesitó tirar de Pogba e Ibrahimovic que esperaban su oportunidad en el banquillo. El sueco además consiguió hacer a pase del francés el tanto de la victoria, y Rashford no dudó en alabarle diciendo: "Todos sabemos la calidad que tienen como futbolistas e hicieron lo que el equipo necesitaba en esos momentos para conseguir la victoria".

"Zlatan lo hizo parecer fácil con ese remate al primer toque, pero cuando estás en esa situación no es para nada sencillo. Pero todos lo sabemos, es un jugador muy experimentado que ha estado en esa situación miles de veces y lo ha hecho parecer fácil", finalizó diciendo sobre su compañero de ataque.