Wayne Shaw, el fútbol hecho felicidad

Wayne Shaw durante un entrenamiento. | Foto: BBC.

El municipio de Sutton, situado al suroeste de Londres, engalanaba todas sus calles ante la visita de uno de los conjuntos más grandes del fútbol inglés, el Arsenal se medía al Sutton United en busca del billete a los cuartos de final de la FA Cup. Una cita histórica esperaba al club de 118 años de historia y el portero suplente Wayne Shaw iba a ser sin lugar a dudas uno de los grandes protagonistas de un choque que no será recordado ni por el resultado ni por las estrellas del Arsenal que pisaron el césped del Gander Green Lane, que como era de esperar presentó un precioso ambiente.

El Sutton cayó eliminado ante el Arsenal

El Arsenal no tuvo compasión del Sutton United y se deshizo sin problemas de los locales por un claro cero a dos. Poco antes de cumplirse la primera media hora, en el minuto 26, el español Lucas Pérez inauguraba el marcador para los de Wenger. En el minuto 55 el extremo inglés Theo Walcott batía al portero Worner para establecer el definitivo cero a dos que daba el pase a los cuartos de final al Arsenal pero la noticia no estaba en el césped, estaba en el banquillo visitante.

Wayne Shaw dejó una de las imágenes de la FA Cup

El portero Wayne Shaw era noticia desde antes del encuentro. La edad, 45 años, y su peso, 115 kilos, no son detalles nada comunes para desenvolverse en el mundo del fútbol pero el meta inglés se ha hecho un hueco muy importante en los aficionados de su equipo y en los que aman el deporte rey. Su buen humor y su felicidad en cada partido de los suyos le hacen seguir su carrera en el mundo del fútbol.

Cuando el partido ante el Arsenal estaba muy cerca de finalizar, durante los 90 minutos Wayne Shaw no perdió la sonrisa con sus compañeros en el banquillo, se produjo la imagen que ha dado la vuelta al mundo. El portero presenciaba los últimos instantes del choque comiéndose un hermoso bocadillo. A lo largo de la temporada, su equipo está en la lucha por no descender de categoría, no tendrá apenas minutos para estar debajo de los palos de la portería del Sutton United pero lo que sí es seguro es que Wayne Shaw estará haciendo del fútbol su felicidad.

