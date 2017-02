Oxlade-Chamberlain: “Partidos como el de Sutton son de los mejores de la temporada”

Oxlade-Chamberlain durante el partido frente al Sutton | Foto: Arsenal

No todos los días se tiene la posibilidad de jugar frente a un club como el Arsenal para el Sutton, pero la experiencia también es única al revés. Así lo ha comentado Alex Oxlade-Chamberlain tras el partido de la FA Cup en el que los Gunners superaron al equipo de National League para clasificarse para los cuartos de final. El centrocampista inglés apeló a sus inicios y dijo que “yo he crecido en la League One así que estoy acostumbrado a visitar este tipo de estadios, tener esta experiencia otra vez es uno de los momentos más increíbles que he tenido esta temporada”.

El equipo de Arsène Wenger disputó el partido en un estadio que solo tenía 700 asientos para completar un aforo de 5.000 personas en total y desde que llegó al estadio pudo sentir ese ambiente tan humilde pero a la vez ilusionante. “Desde que bajamos del autobús y vimos a la gente tan cerca fue una gran experiencia, disfruté mucho”, explicó el jugador Gunner. Oxlade tan solo disputó 45 minutos del encuentro tras entrar al campo por Elneny, que había recibido un golpe en la primera parte, pero le dio tiempo a sentir ese ambiente tan especial que existía sobre el césped.

“Obviamente hay ciertos jugadores que nunca habían sentido algo así, por ejemplo no creo que Alexis haya tenido una experiencia en algún partido como esta y todos estábamos muy entusiasmados por poder jugarlo”, explicó el joven mediocentro. El sorteo ha vuelto a emparejar al Arsenal con otro equipo no profesional, el Lincoln City, pero esta vez la experiencia será en el Emirates. “Después de lo que hicieron con el Burnley, estoy seguro de que el Lincoln tratará de repetir la hazaña, por lo que tendremos que salir muy concentrados y buscar un resultado positivo rápidamente”, finalizó Oxlade-Chamberlain.