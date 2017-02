Lallana 2020

Adam Lallana en la firma de su renovación. | Foto: Liverpool FC

Ya es oficial, Jürgen Klopp parece que por el momento podrá mantener a una de las piezas clave de su equipo para afrontar las siguientes temporadas, el centrocampista del Liverpool (Adam Lallana) ha renovado con el club de Merseyside por tres temporadas más, además de otra opcional. Según informó la entidad por su página web, este mismo miércoles se hizo oficial y el 20 de los 'reds' pasará a cobrar un salario que alcanzará un total de 110.000 libras por semana (unos 130.000 euros por semana).

Desde su llegada a Anfield Road, el jugador de descendencia española ha sido pieza clave en el esquema de la plantilla, anotando 20 goles en 117 encuentros. Los 30 millones de euros que pagó el Liverpool al Southampton en 2014 por este centrocamista de 28 años parecen estar más que cubiertos con este gran jugador, uno de los mejores del equipo ya que aporta tanto en ataque como en defensa y además de toda la Premier League.

"Estoy muy orgulloso y me siento halagado por la fe que ha mostrado el club y el técnico en mí", señaló Adam sobre la confianza mostrada por Jürgen Klopp en los 23 encuentros que ha disputado en la presente temporada, en los que ha conseguido siete goles y otras siete asistencias, unos números bastante buenos y que han llevado como se ha podido observar, a atarle lo más rápido posible y así evitar que 'los grandes equipos de europa (a nivel económico)', puedan llevárselo o mostrar interés, algo que ya pasó anteriormente con el internacional brasileño, Philipe Coutinho. "Este es un gran sitio y no se me ocurre un club mejor del que formar parte en el futuro", aseguró Lallana, nombrado recientemente 'Mejor jugador inglés del año 2016', algo que demuestra que no lo está haciendo nada mal últimamente.