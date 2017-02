Cazorla estará fuera en lo que resta de temporada

Google Plus

Cazorla durante su último partido disputado esta temporada. | Foto: www.arsenal.com

Los problemas físicos de Santi Cazorla no parecen tener fin. El centrocampista asturiano del Arsenal ha recaído de su lesión y se quedará fuera de los planes del equipo londinense en lo que resta de temporada. Tras lesionarse en octubre y pasar por el quirófano, Cazorla esperaba regresar en marzo de 2017, pero Arsene Wenger ya informó el pasado mes que el jugador no había empezado a hacer carrera en su periodo de recuperación.

El tendón de Aquiles apartó del fútbol a Santi Cazorla en octubre, tras recibir al Ludogorets en el Emirates Stadium en Champions League. El cuerpo médico del Arsenal esperaba que se pudiera solucionar sin tener que sufrir una operación, pero finalmente fue operado en diciembre del pasado año para solucionar todos sus problemas, lo que le apartó durante tres meses más.

Sin embargo, aunque sus plazos de recuperación predecían su vuelta para dentro de unas semanas, durante el mes de marzo, el asturiano sufrió una recaída. Este problema añadido, ahora en su tobillo, además de concluir la temporada futbolística para él en el curso 2016/17, le hará pasar de nuevo por una operación. La lesión dejará al español sin jugar durante al menos diez meses entre su último partido y el inicio de la siguiente.

Arsene Wenger ya respondió sobre la situación del centrocampista durante el mes de enero en una rueda de prensa previa a un partido de FA Cup: “Santi está lejos de empezar a correr de nuevo. Ha tenido un pequeño problema y tenemos una reunión con el equipo médico para ver lo que era realmente. Seguramente, no estará disponible en las próximas seis semanas, eso seguro”.

En ese momento, el técnico francés no pudo asegurar que el español volviera a jugar en lo que quedaba de la presente temporada: “Espero que sí, porque cuando estás fuera sólo tiene que contar las seis semanas”. Pese a todo, el entrenador no le consideraba todavía listo: “En este momento –en enero- no está al nivel del equipo”.

Sus lesiones no van a significar un problema para su continuidad en el Arsenal. El club inglés ejerció una cláusula del contrato para alargar un año más la relación entre ambas partes. Además, esto le aleja de los rumores que habían surgido alrededor de su vuelta al fútbol español, ya que el futbolista había sido relacionado con equipos de a La Liga.