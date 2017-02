Sergio Agüero: "Siempre he dicho que quiero estar aquí en el club"

Sergio Agüero en una disputa del balón con el meta del Mónaco Subacic | Manchester City FC

Sergio Agüero ha reiterado su deseo de permanecer en el Manchester City e insiste en que tiene una gran relación con Pep Guardiola. Tras el último mes, dónde el brasileño Gabriel Jesús empezó a destacar, se discutió la titularidad del 'Kun'. Ahora, el recién fichaje, Gabriel Jesús, ha visto frenada su progresión y se enfrenta a 12 semanas de baja con una fractura del quinto metatarsiano.

El internacional argentino, logró marcar dos tantos en el encuentro disputado en el Etihad frente al Monaco en la ida de los octavos de la Champions League. Su club, el Manchester City consiguió una sufrida victoria con un 5-3, que no deja la eliminatoria resuelta. Ambos equipos, fueron un desastre defensivamente, y el resultado se les fue de las manos.

Fue un dulce retorno para el jugador de 28 años de edad, quien está de liderando el ataque de Guardiola después de la lesión y un período de adaptación de Gabriel Jesús en el once. Tras su lesión, Sergio será el responsable de llevar al equipo a sus espaldas.

Agüero perdió brevemente su lugar en favor de Jesús, y esto planteó interrogantes sobre la forma en que encaja en los planes de Guardiola y si él tenía un futuro a largo plazo en el club. Pero Agüero, que tiene contrato hasta el 2020, restó importancia a las especulaciones de que su reciente suplencia podría conducir a dejar la ciudad de Manchester.

"Siempre he dicho que quiero estar aquí en el club, siempre he dicho que al final de la temporada no va a ser mi decisión", y continuó, "La verdad es que con estas cosas es el club que se encarga de todo, y obviamente siempre es mi intención es quedarme", dijo Agüero.

Cuando se le preguntó sobre su relación con Guardiola, Agüero añadió: "La verdad es que nos llevamos muy bien". "Lo que él quiere, por encima de todo, de todos los jugadores es que nos esforcemos un poco más. Él siempre me está pidiendo más, más y más".

"Obviamente es un sacrificio que tengo que hacer, que todos tenemos que hacer, y por suerte esta noche funcionó y vamos a ver si se sigue trabajando en el próximo partido".

Agüero pasó los tres partidos anteriores en el banquillo, pero sus dos goles el martes tomó su cuenta particular en la temporada hasta llegar a la cifra de 20. "La verdad es que esas cosas son para el entrenador de decidir", y añadió, "Lo único que puedo hacer es seguir luchando para poder jugar, afortunadamente, ahora tengo que ayudar al equipo y demostrar lo que puedo hacer."

Manchester City será uno de los favoritos para avanzar y clasificarse a los cuartos de final de la Liga de Campeones, pero después del partido de ida contra el Mónaco, nada está decidido. Agüero dijo: "Esto no ha terminado, pero es importante que estamos dos goles por arriba".