Walter Mazzarri: "Estoy decepcionado tras el empate"

Deeney desde el punto de penalti | Watford

El encuentro disputado entre el Watford y el West Ham finalizó en empate. A los tres minutos de empezar el partido, Deeney adelantaba a los suyos a través de un penalti después de que Mauro Zárate fuera derribado dentro del área sobre Cheikhou Kouyate. Zárate provocó el penalti que sirvió para que su equipo se adelantase, pero minutos después se lesionó él solo mientras corría. El delantero de 29 años cayó al suelo entre evidentes gestos de dolor en la rodilla y tuvo que ser retirado en camilla y con una máscara de oxígeno. El atacante fue llevado al centro médico para pasar las pruebas pertinentes y determinar así el alcance de la lesión. Zárate llegó al Watford en el mercado de invierno procedente de la Fiorentina y llegó a una acuerdo para permanecer en el club inglés dos años y medio.

Tras el tanto de Deeney, tres minutos más tarde podrían haber duplicado su ventaja, pero M'Baye Niang realizó un chut que voló por poco por encima del travesaño. El portero del conjunto de Walter Mazzarri, Gomes fue providencial. Mantuvo un remate de cabeza de José Fonte con un estiramiento antes del disparo bajo de Michail Antonio, sin embargo, Ayew estaba atento para meter en el rebote. El futbolista ghanés dio su entrada al terreno de juego en la segunda parte y cambió al equipo. Todo no lo podía detener el guardameta. El Watford no se daba por vencido e incluso podrían haber arrancado una victoria en el tiempo de descuento.

El delantero, Michail Antonio perteneciente al West Ham fue expulsado, tras ver la segunda amarilla en una acción por mano intencionada. Con este empate, el Watford queda en el puesto 12, mientras que el West Ham queda noveno. A falta del partido del Stoke City y el Southampton, este último por tener un enfrentamiento contra el Manchester United en la final de la EFL Cup.

El técnico, Walter Mazzarri, al terminar el partido habló para los medios de comunicación. "Realmente no lo sé [si estoy feliz]. Después de empezar ganando estaba feliz, luego muy decepcionado tras el empate. Con el marcador 1-1 todavía estábamos empujando, así que no estoy seguro", afirmó.

"West Ham es un buen equipo. Es una pena que a través de un contraataque estropeé el partido ya que estábamos ganando", comentó. Esta fue la opinión del entrenador italiano, tras considerar a su equipo superior. Aunque también afirmó que en la segunda mitad, el equipo bajó la intensidad: "Si hablamos sobre el juego, no me gusta la forma en que bajamos en la segunda parte", y prosiguió: "Nos comprometemos en algunos errores tontos que podríamos evitar. No es aceptable que podamos permitir un gol en el contraataque, sobre todo si se va ganando 1-0. La lesión no me permite hacer todas las sustituciones que quería,esta es nuestra primera temporada y lo primero es crecer, para preparar. Año tras año, el objetivo es hacer que el siguiente paso sea hacia adelante".

Luego, también se acordó de su jugador, Mauro Zarate. Un refuerzo que llegó en el mercado invernal que en la tarde del sábado vio frustrada con toda probabilidad debido a una lesión de larga duración. "Tendremos que evaluar a Mauro [Zarate]. Es una mala suerte para él. Estaba siendo el Zárate que queríamos y sabíamos que iba a dar este rendimiento, pero ahora ha llegado la lesión. Estaba marcando diferencias",finalizó.