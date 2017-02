Mauricio Pochettino: "Creo que el Tottenham no está preparado para ganar títulos"

Vía: Tottenham Hotspur

El Tottenham tiene que disipar los fantasmas de la Europa League ganando a un rival al que le tiene la medida bien tomada y al cual le ha ganado sus anteriores partidos por 4-0. A pesar de estos grandísimos resultados, tanto el cuerpo técnico cómo los jugadores, quieren mostrarse cautos, ya que la Premier es una de las competiciones más igualadas y cualquier equipo, por pequeño que sea, puede complicarte un partido en cualquier momento.

Pochettino, piensa que con la construcción finalizada del nuevo estadio se harán muchas cosas. "Teníamos puestas unas grandes esperanzas tras los resultados de la pasada temporada. La cuestión es que creo que no estamos preparados para ganar títulos. Es cómo el estadio: si queremos movernos a jugar allí, no estamos preparados para jugar ahí. Necesitamos esperar, que se termine de construir el estadio. Esto es un problema, el ser paciente, el llegar", decía el técnico argentino.

"Lo más importante es el club. El presidente está construyeno la base, un nuevo campo de entrenamiento, un nuevo estadio para hacer mejor al equipo y gran club. Estamos en el camino de construir uno de los mejores equipos de Europa. Pero necesitamos ser pacientes", diría Pochettino en relación al nuevo estadio.

"El fútbol va sobre la calidad y el ser inteligentes. Siempre hay que mejorar. Debemos añadir calidad al equipo si queremos pelear por grandes cosas, y así haremos. Es nuestro trabajo encontrar el perfil adecuado y el jugador que pueda jugar con nosotros", concluiría el entrenador del Tottenham Hotspur.

No hay margen de error para el Tottenham, el cual con la competencia que hay en la lucha por los puestos Champions, debe centrarse en acabar entre los cuatro primeros y evitar los problemas que sufrió el año pasado. Además, tiene opciones de luchar por la FA Cup, título que se le resistiría hace dos años, cuando el Chelsea se puso en su camino en la final y le privó de un título que llevan muchos años luchando por él.