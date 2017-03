Previa Manchester City - Huddersfield Town: O la lógica o la sorpresa

Foto: Manchester City.

Siempre es raro pensar que un equipo grande se ve forzado a jugar un replay de copa cuando se enfrenta a equipos de segunda línea de sus correspondientes países, pero cada vez que pasa es algo muy bonito y que por lastima solo sucede en Inglaterra. Pues bien hoy estrenamos el mes de marzo con un Manchester City – Huddersfield Town.

El conjunto local no logró pasar del empate a cero en su visita al estadio del Huddersfield. Está claro que no salió con su once de gala pero si con unos cuantos jugadores que no lo hacen nada mal, aun así no puedo ganar y por ello se ve abocado a tener que jugar hoy entre semana ante un rival bien plantando y que sabe que tiene la miel en los labios. Por ello no es nada difícil pensar que puede lograr la heroicidad de ganar al grande y mandarlo para los vestuarios sin otra competición por la que poder disputar un título.

Ganar o fiasco

Foto: Manchester City.

Muchos años lleva el Manchester City entre las cuerdas cuando llegan las competiciones de copa en Inglaterra. El conjunto de Manchester levantó su última FA Cup en el año 2011, cuando aún no era un equipo bañado en petrodólares. Y hasta la fecha no ha vuelto a conseguir dicho trofeo. Pues bien, hoy tiene la oportunidad de salir de entre las cuerdas ganando y pasando a la siguiente ronda o la opción de caer rendido y besar la lona, opción que nadie espera dado el nivel del rival.

Todo lo que no sea ganar hoy será un fiasco que sumar al palmares del club, ya que nos tiene acostumbrado a estas cosas. Tal vez hoy quieran empezar a revertir la situación.

Dar la campanada

Foto: Huddersfield Town.

Llegan con la etiqueta de menos favorito, pero ya han conseguido un gran pasado, forzar el ‘replay’ ante todo un Manchester City. El conjunto de David Wagner mostró en la ida que podía ser un mata gigantes y hoy está más cerca de poder lograrlo.

Sería hablar de cosas mayores pero en el fútbol no hay nada imposible, claro espejo en el que mirarse es la hazaña del Leicester City la temporada pasado. El conjunto de la bonita ciudad de Huddersfield no levanta un título desde el 1979 que ganó Football League Fourth Division y su última FA Cup en el 1921. Hablamos de sueños mayores pero mientras la posibilidades existan hay que creer y por ello pueden ganar hoy y asi seguir en la competición del ‘ko’.

Últimos cinco encuentros

Foto: Citytilidie

La última vez que se enfrentaron estos clubes fue el pasado 18 de febrero. Pero para retomar viejos enfrentamientos hay que irse al año 2000 cuando el Manchester City era un equipo de Championship.

En dichos duelos siempre ha sido favorito el Huddersfield Town, de cinco ocasiones solo una ha acabado en victoria del Manchester City. Ahora bien, han pasado 17 años y ahora el Manchester City esta bañado en dinero y el Huddersfield aún vive en Championship.

Temporada Jornada Local Resultado Visitante 2016 - 2017 Fa Cup Huddersfield Town 0 - 0 Manchester City 1999 - 2000 32 Huddersfield Town 1 - 1 Manchester City 1998 - 1999 21 Manchester City 0 - 1 Huddersfield Town 1997 - 1998 31 Huddersfield Town 1 - 3 Manchester City 1996 - 1997 14 Manchester City 0 - 1 Huddersfield Town

Las cifras de esta temporada

Los locales no están en la posición que realmente quieren porque preferirían ser líderes que terceros a nuevo puntos del liderato, pero no se pueden quejar: poseen 52 puntos, con un balance de 16 victorias, cinco derrotas y cuatro empates. Con un gol average positivo de 22.

En el Etihad Stadium tienen un balance de siete victorias en 16 partidos en Premier League y como locales aún no han disputado en las competiciones de copa, aun así fuera tienen el cien por cien de efectividad, dos encuentros dos victorias. Hoy es un buen día para lograr también el uno de uno como local.

El Huddersfield Town también está situado tercero en la clasificación de Championship, a ocho puntos del líder con un partido menos. Gozan de estar en puestos de play off para el ascenso. En 33 jornadas llevan: 20 victorias, ocho derrotas y cinco empates. Con un gol average positivo de 8 goles.

Como visitantes en su liga tiene una marca de: ocho victorias en 20 encuentros, y en competiciones de copa tiene el cien por cien tanto de local como de visitante, todavía no ha perdido un encuentro.

Escuchado en sala de prensa

Ayer llegaba a sala de prensa esbozando una sonrisa, Pep Guardiola, se mostraba convencido de poder llevarse la victoria en el ‘replay’ de hoy: “Trabajamos durante la semana para lograr nuestro objetivo. Todos están concentrados en el partido de mañana y creo firmemente en poder lograr el pase”. También hablaba sobre la baja de Vincent Kompany: “Es una lastima, pero mañana no va a poder contar para el encuentro. Prefiero que descanse bien para que pueda estar totalmente recuperado para la próxima jornada y el resto de la temporada”. Eso sí, lo más destacable de su comparecencia es que no anunciaba quien ocupara la portería hoy, el mánager del Manchester City echaba balones fuera y no aseguraba ni a Claudio Bravo ni a Willy Caballero: “Los dos son los porteros del equipo, y por ello ambos pueden ser elegidos. Ahora bien, no voy a anunciaros quien estará bajo palos porque ellos aun ni lo saben”.

Foto: Manchester City.

Las intenciones de su compañero de oficio son las mismas, David Wagner, técnico de Huddersfield Town, opina igual que Guardiola: “Viajamos a Manchester para ganar el encuentro, creemos en nuestras posibilidades y vamos a intentarlo”. Y añadía sentirse él y sus jugadores felices por la oportunidad: “Estamos muy felices por la oportunidad que tenemos no siempre consigues un ‘replay’ contra los mejores equipos del mundo, por eso queremos ganar y seguir hacia delante”.

Arbitrará Paul Tierney

Foto: Premier League.

El colegiado de origen inglés es el elegido para arbitrar sobre el tapiz verde del Etihad Stadium. Paul Tierney con 36 años de edad lleva arbitrando en el fútbol inglés desde el 30 de agosto de 2014. Un colegiado bastante inexperto en Premier League dado a que su primer partido lo arbitro el 10 de septiembre de 2016.

Este año lleva un porcentaje de 0.19 tarjetas rojas por encuentro y 3.26 tarjetas amarillas por partido. Árbitro muy europeo y que no recuerda en mucho a los colegiados con un estilo de arbitraje inglés.

Convocatorias

Por parte del Manchester City se esperaba que volviera a la titularidad Vincent Kompany, pero ayer en su comparecencia ante los medios, el mánager del club comentaba que él al igual que Gael Clichy, están fuera de la convocatoria porque aún tienen algo de molestias por sus respectivas lesiones.

La historia en el club rival es bien distinta, tienen la enfermería vacía y por ello cualquier jugador está disponible.

Posibles alineaciones Manchester City – Huddersfield Town

Dado la importancia del encuentro es bastante difícil que Guardiola repita alineación, por ello es bastante previsible que salga con una alineación más ofensiva, tirando de un 4-3-3 o un 4-2-3-1. Pero siempre buscando tener más en ataque que en defensa como buscó en la ida con una alineación de 4-5-1. Lo lógico sería ver rotaciones en el centro del campo con la titularidad de Yaya Toure en vez de Fernando y con la inclusión desde el inicio de Sterling o Leroy Sané.

Por parte de los visitantes, sería de esperar que saque su once de gala. David Wagner en la ida saco un equipo mixto que a lo largo del partido le trabajo muy bien y que tuvo sus oportunidades. Pero dado que hoy el escenario es distinto no sería de extrañar que sacará toda su artillería para dar la sorpresa. Por ello saldrían de inicio Kachunga y Brown.